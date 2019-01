Prezenty na Dzień Babci i Dziadka [21 i 22 stycznia]

W jakim wieku są Twoi Dziadkowie? Niewykluczone, że docenią współczesną interpretację polskich perełek jazzu, wywodzących się jeszcze sprzed wojny.

Dla Dziadków, którzy lubią spędzać czas ze sobą i z resztą rodziny, a także chętnie podzielą się z wnukami wspomnieniami z czasów, kiedy kolejka była czymś więcej niż nazwą planszowej gry...

Dziadkowie nazbyt często uważają, że im się już "nie należy", że wyjścia są już nie dla nich. Pora, żeby wnuki za pomocą prezentu udowodniły, że jest zupełnie inaczej!

Prezent dla Dziadków, którzy lubią oglądać nie tylko starsze i nowsze filmy fabularne, ale też chętnie sięgają po dokumentację rodzinną czy przegląd zdjęć. Miłym dodatkiem do takiego prezentu będzie np. kompilacja zdjęć na płycie.

Coś bardziej osobistego i jasny komunikat, dlaczego (między innymi) cenimy Dziadków? Żartobliwy (ale z serio komunikatem) zestaw kubków z imionami i herbaty pokaże, że szanujemy ich wszechstronne kompetencje.

Dziadkowie - chcąc nie chcąc - poświęcają coraz więcej czasu na troskę o swoje zdrowie. Łatwy w prawidłowej obsłudze i wysokiej jakości ciśnieniomierz może bardzo ułatwić im życie.

Jeden z tych prezentów, który Dziadkom może wydać się zbytkiem (bo przecież mają komplety pościeli), ale który sprawi im przyjemność jako "powiew luksusu".

Jeśli Dziadkowie mają odtwarzacz DVD, a na współczesne kabarety patrzą z pewnym przerażeniem, oto świetna odtrutka! Nie zdziwcie się tylko, jeśli zaczną sypać cytatami :-).

Dziadkowie chcieliby być bardziej aktywni, ale trudno im znaleźć sport odpowiedni do swoich możliwości. Dwie pary kijków do Nordic Walkingu mogą ich zachęcić do podjęcia wspólnych sportowych spacerów.

Kiedy prace domowe stają się coraz większym wyzwaniem, można pomyśleć np. o składce wnuków na większy prezent, taki jak wygodniejszy odkurzacz.