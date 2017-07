Polska coraz bardziej gotowa na chmurową rewolucję

W rankingu BSA brane są pod uwagę 24 kraje, które odpowiadają za 80% światowego rynku IT. Wszystkie oceniane są w siedmiu kategoriach: prywatność danych, prawa własności intelektualnej, bezpieczeństwo, cyberprzestępczość, promowanie wolnego handlu oraz wdrożenia sieci szerokopasmowych. Ranking BSA to zestawienie, które do tematu chmury podchodzi w bardzo kompleksowy sposób. Oceniane są wszystkie najważniejsze składowe, które determinują tempo adaptacji danego kraju do rewolucji chmurowej. To właśnie odpowiednie regulacje dotyczące bezpieczeństwa, prywatności danych czy własności intelektualnej przyczyniają się do rozprzestrzeniania narzędzia, które już za niedługo będzie dominujące zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Prawo podstawą rozwoju chmury

Implementacja międzynarodowych i europejskich regulacji rynku IT to jedna z kluczowych kategorii w rankingu BSA. W tym obszarze Polska wypadła bardzo dobrze. Po pierwsze, w naszym kraju respektowane są regulacje dyrektywy Unii Europejskiej, a także dokument APEC Privacy Framework w zakresie prywatności danych. Przepisy te to nic innego jak gwarancja, że w danym kraju do przetwarzania danych osobowych przywiązuje się odpowiednią wagę. Reguluje się m.in. co zrobić w momencie, gdy doszło do kradzieży danych z drażliwymi informacjami czy w jaki sposób informować klientów o wycieku.

Po drugie, Polska od 2015 roku ratyfikuje sporządzoną w listopadzie 2001 roku Konwencję Rady Europy o cyberprzestępczości, dzięki której połączone siły wielu państw przeciwdziałają naruszaniu bezpieczeństwa w sieci. Wspólnymi siłami definiuje się sposoby naruszania prawa, jak i skuteczne sposoby ścigania tych przestępstw. Po trzecie, dzięki UNCITRAL Model Law on e-commerce, rynek handlu elektronicznego w Polsce jest uregulowany prawnie, co wpływa na jego dynamiczny rozwój.

Rewolucja w biurokracji

Ważnym czynnikiem, który wywindował Polskę na 10. miejsce rankingu BSA, jest fakt istnienia przepisów, dzięki którym podpisy elektroniczne posiadają moc prawną. To istotne zwłaszcza w kontekście zmian, które mają zostać wprowadzone w 2019 roku. Od tego momentu będzie funkcjonował e-Dowód, który pozwoli na weryfikację naszej tożsamości w e-usługach administracji publicznej oraz na podpisywanie dokumentów cyfrowych.

Znacząca jest również kwestia korzystania z zagranicznych dostarczycieli usług chmurowych – w Polsce pobieranie aplikacji lub cyfrowych danych jest wolne od wszelkich cenników oraz innych barier handlowych.

Słabe punkty polskiego prawodawstwa

Istnieją jednak kwestie, w których Polska wypada gorzej niż kraje Unii Europejskiej uwzględnione w rankingu. W przeciwieństwie do np. Francji czy Niemiec, w Polsce nie wszystkie produkty technologiczne posiadają odpowiednie certyfikaty. Dodatkowo, prawo niezbyt precyzyjnie reguluje potrzebne audyty bezpieczeństwa dla hostingu danych cyfrowych i dostarczycieli usług chmurowych. W rankingu został również uwzględniony problem eksterytorialnych przestępstw – w tym przypadku Polska posiada ograniczony zakres prawodawstwa, w przeciwieństwie do m. in. Niemiec czy Francji.

Szerokopasmowe perspektywy na przyszłość

Na pozycję w rankingu miały również wpływ prognozy dla poszczególnych krajów związane z planem rozwoju szerokopasmowego Internetu. W przypadku Polski istnieje założenie, że do 2020 roku cała populacja będzie miała dostęp do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s, natomiast do 2025 roku połowa gospodarstw domowych do prędkości 100 Mb/s. Lepsze przewidywania dotyczą Niemiec – w tym kraju już w 2018 roku w każdym domu prędkość Internetu ma wynosić co najmniej 50 Mb/s. Natomiast Francja ma zapewnić pełen dostęp do połączeń szerokopasmowych o prędkości ponad 30 Mb/s do 2022 roku.

Polskę w rankingu BSA wyprzedziły tylko cztery kraje Unii Europejskiej, co pokazuje, jak szybko ta technologia się u nas zadomowiła. Szczególne znaczenie ma tutaj ilość zaimplementowanych dokumentów międzynarodowych i europejskich, które w widoczny sposób regulują ten rynek. Jasne przepisy prawne dotyczące usług IT sprawiają, że firmy, jak również osoby fizyczne, czują się bezpiecznie korzystając z elektronicznych rozwiązań. Tym bardziej, gdy w przypadku usług chmurowych przechowują tam poufne dane.