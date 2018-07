Nie samymi bitcoinami rynek kryptowaluty żyje

Coraz częściej słyszymy o kryptowalutach, transakcjach w bitcoinach i technologii blockchain, ale czy wiemy, co stoi za tymi pojęciami? Znajomość kryptowalut deklaruje już co drugi uczestnik badania SW Research. Co więcej, spośród tych, którzy znają pojęcie kryptowalut, już 16,5% deklaruje ich posiadanie. Oznacza to, że wśród generalnej populacji waluty cyfrowe kupił prawie co dziesiąty dorosły Polak. Najczęściej był to bitcoin.

Magdalena Gołębiewska, Country Manager w Luno twierdzi, że w Polsce sytuacja jest jasna – jest bitcoin, a potem długo, długo nic. Monety BTC nabyło 85% respondentów posiadających jakiekolwiek kryptowaluty. Na kolejnych stopniach podium znalazły się ethereum (40%) i ripple (35%). Oczywiście na giełdach dostępne są dziesiątki kryptowalut, ale na razie mogą tylko pomarzyć o popularności bitcoina, który w Polsce jest wręcz synonimem dla całego sektora walut cyfrowych.

Wśród ankietowanych, którzy nie są właścicielami kryptowalut, ponad 46% jest zainteresowanych ich zakupem. Dla porównania, w tej samej grupie respondentów, 22% interesowało się posiadaniem aplikacji Blik, a 17% wirtualnych kart płatniczych.

Źródło: Newsrm.tv