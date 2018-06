Blogerzy na celowniku cyberprzestępców?

Stworzenie wpisu lub nagrania do publikacji wymaga sporo czasu. Dlatego tak ważne dla wszystkich influencerów jest bezpieczne przechowywanie swoich materiałów. Utrata przygotowanego wpisu lub filmu w najlepszym razie oznacza brak publikacji w zapowiadanym terminie. Jednak taka sytuacja może mieć dużo gorsze skutki.

Niebezpieczne wirusy i cyberprzestępcy mogą zainfekować sprzęt i wykraść prywatne informacje. A kto jest głównym podejrzanym? Ransomware - to “on” stoi za większościom kradzieży danych. Ransomware nazywane jest oprogramowaniem szantażującym, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych. Jak “typowy” szantażysta, zanim przywróci nam dostęp do naszych materiałów - żąda okupu.

Ponadto blogerzy nie tylko dzielą się swoimi pasjami, ale podejmują także współpracę komercyjną z różnymi markami. Ich pasja staje się poniekąd pracą i źródłem zarobku. Najczęściej reklamują produkty w swoich mediach społecznościowych. Internet jest najszybciej rozwijającym się medium, dlatego promocja przez znane osoby w social mediach jest pożądana. Influencerzy są więc zasypywani ofertami współpracy, które magazynuje skrzynka mailowa. Wiadomości wysyłane przez fałszywych reklamodawców mogą zawierać pliki zainfekowane złośliwym wirusem. Jeśli otworzymy lub pobierzemy taki plik, możemy stracić wszystkie swoje prace. Maila nie omija także spam, który skutecznie zaśmieca skrzynkę i może sprawić, że przepadnie nam okazja intratnego kontraktu.

Ochrona, którą sami możemy sobie zapewnić to wybranie dobrego hasła, które będzie strzegło np. bloga. Wielu z nas, wybiera bardzo łatwe hasła i stosuje je do wszystkich swoich kont. W ten sposób nie tylko sobie ułatwiamy pracę. Ułatwiamy ją również hakerowi. Dla przykładu - odkrycie hasła składającego się w sześciu znaków, z których wszystkie to małe litery zajmie komputerowi nowej generacji...7 sekund! Dlatego też, dla każdego konta powinniśmy wymyślać inne zabezpieczenie - najlepiej długie, składające się z różnych znaków. Osoby profesjonalnie zajmujące się prowadzeniem bloga lub profili w social mediach, powinni na to zwrócić szczególną uwagę.

Dla wszystkich blogerów, których praca opiera się na korzystaniu z komputera i internetu, najlepsze będzie zastosowanie oprogramowania antywirusowego z funkcją AntiRansomware, chroniącą przed wirusami szyfrującymi pliki. Ważna dla blogerów może być również funkcja Cloud Backup, czyli automatyczne tworzenie kopii zapasowych w chmurze.

Źródło: G DATA