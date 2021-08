Yerba mate - idealna alternatywa dla kawy i nie tylko

Yerba mate powoli wkracza na salony. Z tego artykułu dowiesz się, jak zacząć pić yerba mate, jakie właściwości zdrowotne jej towarzyszą, a także jak ją prawidłowo zaparzyć. W końcu członkowie plemienia Guarani nie zaczęli parzyć jej przypadkowo. Nazwa yerba mate wywodzi się z przekształconego łacińskiego słowa herba - czyli zioło i mati. Mati to tykwa, w której pije się ten napój o interesujących właściwościach.

Rodzaje Yerba mate

Istnieje wiele marek Yerba mate, ale dość dużo jest również samych rodzajów tej wyjątkowej herbaty. Najpopularniejsze z nich to:

Yerba argentyńska - łagodna w smaku, idealna dla początkujących.

Yerba paragwajska - posiada lekko dymny posmak;

Yerba brazylijska - słodkawa, także znajduje swoich zwolenników.

Yerba urugwajska - nie, nie pochodzi z Urugwaju, to raczej ulubiony sposób picia jej przez Urugwajczyków zadecydował o jej nazwie - ta herbata jest pozbawiona drobnych patyczków.

Teraz pora na kilka informacji na temat właściwości yerba mate.

Właściwości yerba mate - coś więcej niż kawa

Nie trzeba mocno zachęcać do picia yerba mate. Zaparzony ostrokrzew paragwajski ma zbawienny wpływ na przemianę materii. Właściwości zdrowotne yerba mate wskazują także na jej silne działanie przeciwutleniające.

Co do tego, jak smakuje yerba mate, zdania są podzielone. Niektórym przeszkadza charakterystyczna goryczka, jednakże możesz spróbować wariantu suszu brayzlijskiego - jest on dość słodkawy. Chcąc poznać więcej właściwości tego wyjątkowego napoju, odwiedź https://www.poyerbani.pl/Yerba-Mate-wlasciwosci-news-pol-1589790546.html

Picie yerba mate - rady dla początkujących

Napar yerba mate najlepiej smakuje zaparzony w specjalnej tykwie. W szkle ta wyjątkowa herbata nie wygląda ani nie smakuje tak jak powinna. Na stronie https://www.poyerbani.pl/pol_m_Zestawy-164.html znajdziesz wszystkie potrzebne akcesoria, by prawidłowo przygotować napój. Pamiętaj, by nie spożywać od razu zaparzonej herbaty.

Wsyp do tykwy tyle suszu yerba mate, żeby zakryć jej dno. Następnie wlej tyle wody, żeby przykryć zioła - muszą nią nasiąknąć. Dopiero potem wlej jej trochę więcej. Susz yerba mate przechowuj w szczelnie zamkniętej puszce.

Sam proces, kiedy to zioła mają wyzwalać swoje właściwości, jest wyjątkowy. Napar z ostrokrzewu paragwajskiego ma właściwości pobudzające, jednak zapewniamy, że przyrządzając go znajdziesz w całym procesie kolejną zaletę- niesamowicie się zrelaksujesz.