Wszystko o PlayStation Plus

Jakie atrakcje dostępne są za sprawą PlayStation Plus?

Benefity, jakie oferuje nam subskrypcja PS Plus, są naprawdę interesujące. Jest ich wiele, jednak na samym starcie musimy wspomnieć o tych najistotniejszych, do których z pewnością zaliczamy możliwość grania z pozostałymi graczami. Niestety obecnie, jeśli chcemy grać online, będziemy zmuszeni opłacić odpowiedni abonament. Właśnie dlatego zarówno na PlayStation 4, jak i PlayStation 5 potrzebny jest nam zatem abonament PlayStation Plus. Jeśli już go opłacimy, otrzymamy dostęp do infrastruktury PlayStation Network, która stale się rozwija. Poza samą możliwością zabawy z graczami będziemy także liczyli na szereg pozostałych atrakcji, do których z pewnością musimy zaliczyć chat głosowy.

Zakres opisanych korzyści jest jeszcze większy. Abonenci PlayStation plus mają prawo korzysta ze 100GB pamięci w chmurze, gdzie możliwe jest przechowywanie między innymi zapisów stanu gry. Funkcja ta okazuje się nieoceniona w przypadku, gdy zmieniamy konsolę. W takich wypadkach bardzo łatwo utracić nasze zapisy, a funkcja PS Plus pozwoli nam je zachować. Nie możemy również nie wspomnieć o dodatkowej zawartości, jaką są skórki do broni, czy też postaci do popularnych gier. Na samym końcu wspominamy o funkcji Share Play, dzięki której możliwe jest wirtualne "przekazanie pada" drugiemu graczowi, który uzyska dostęp do kolekcji naszych gier.

Najważniejsze, czyli gry w abonamencie PS Plus

Poza wyżej wspomnianym dostępem do grania online abonament PS Plus wyróżnia się jeszcze jedną wielką zaletą. Mowa oczywiście o tym, że co miesiąc za sprawą subskrypcji tej mamy dostęp do zupełnie nowych tytułów. Co ciekawe, kiedy minie 30 dni i pojawią się nowe gry, te, które zapisaliśmy na naszym dysku, pozostaną do momentu zakończeniu subskrypcji. W związku z tym jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę dużą bazę interesujących propozycji, które zachwycają graczy na całym świecie.

Nowość, czyli PlayStation Collection

Najmłodsza atrakcja PS Plus to istny as w rękawie Sony. Mowa oczywiście o PlayStation Collection, czyli zestawie kilkunastu gier, do których uzyskujemy swobodny dostęp. Lista jest stała, dlatego nie musimy się przejmować, że po jakimś czasie któryś z tytułów zniknie. Jakie gry znajdziemy w tej kolekcji?

Uncharted 4;

Monster Hunter: World;

God of War;

The Last of Us Remastered i inne.

Jak rozpocząć subskrypcję PS Plus?

Subskrypcja PS Plus może zostać przez nas zakupiona zarówno za sprawą karty przedpłaconej, jak i środków, które zgromadzimy na naszym koncie PlayStation Store. Roczne członkostwo to wydatek 240 złotych, jednak możemy także zdecydować się na comiesięczną opłatę w wysokości 37 złotych. Interesującym rozwiązaniem jest również zakup kodu na innych stronach, który zapewni nam roczny abonament. Niekiedy ceny takiej propozycji spadają poniżej 200 złotych, co jest naprawdę atrakcyjną ofertą. O takich i innych promocjach możemy przeczytać na PlanetaGracza.pl.