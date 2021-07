Vans – buty, które zachwycają komfortem

Dla zwolenników miejskiego stylu

Historia marki Vans nie jest zbyt długa. Firma rozpoczęła swoją działalność w 1966 roku. Jak doszło do tego, że dziś to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie? Losy firmy szybko potoczyły się we właściwą stronę, mimo że początki jej działalności wcale na to nie wskazywały.

Bracia Van Doren otworzyli swój pierwszy sklep z zamiarem prowadzenia sprzedaży na lokalnym terenie. Pierwszego dnia punkt odwiedziło zaledwie 12 klientów. Wówczas założeniem twórców marki była produkcja i sprzedaż obuwia na zamówienie. Każdy z 12 konsumentów odebrał swoją parę, zachwalając jakość wykonania oraz wygodę, którą gwarantowały. Wieści o solidnym obuwiu rozeszły się, docierając aż do społeczności, której pasją była jazda na desce.

Lata 60. w południowej Kalifornii

Analizując historię marki Vans z pewnością można stwierdzić, że bracia Van Doren idealnie wstrzelili się w rynek ze swoją ofertą. Lata 60. w południowej części stanu Kalifornia to przede wszystkim gorący okres beztroskiej jazdy na desce. Szał na ten sport objął sporą część wybrzeża, lansując tym samym nie tylko unikalny styl życia, ale i styl ubierania się, jako element powiększającej się społeczności.

Obuwie Vans charakteryzowało się solidną podeszwą wykonaną gumy. Fakt ten wykorzystali skaterzy, dla których przyczepność obuwia do deski miała ogromne znaczenie. Wśród miłośników szalejącej mody znaleźli się między innymi Tony Alta i Stacy Peralta, pasjonaci jazdy na desce, którzy wkrótce nawiązali z marką dłuższą współpracę.

To właśnie oni jako jedni z pierwszych mieli okazję wypróbować kultowy model Vans Authentic, oznaczony wówczas numerem #44. Skaterzy zostali oficjalnymi ambasadorami marki, podbijając i tak rosnącą sprzedaż.

Na szerokich wodach

Sprzedaż obuwia braci Van Doren przynosiła coraz większe zyski. Kilka lat po rozpoczęciu działalności firma mogła poszczycić się ponad 70 sklepami na terenie całych Stanów Zjednoczonych, w których sprzedawano markowe obuwie Vans. Asortyment poszerzono nie tylko o buty przystosowane do jazdy na desce - pojawiła się również oferta dla koszykarzy i fanów jazdy na BMX-ach.

Wieść o dobrej jakości obuwiu dotarła także za ocean. Twórcy marki otrzymali zatem szansę na rozpoczęcie międzynarodowej sprzedaży. Zachwyceni bracia postanowili wprowadzić do oferty linię odzieżową. Decyzja okazała się być nietrafiona, co potwierdziły niskie wyniki sprzedaży. Szczęśliwie dla twórców, zaprowadzone w firmie zmiany pozwoliły uchronić ją przed kłopotami finansowymi. Dziś Vans to marka o ugruntowanej pozycji. Buty Vans nadal sprzedają się w milionach egzemplarzy rocznie.

