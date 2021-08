UODO ukarał Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu za niezabezpieczanie służbowych nośników z danymi

Prezes Sądu Rejonowego nie zabezpieczał służbowych nośników z danymi, a jedynie polecił swoim pracownikom, by sami to robili. Tymczasem to on, jako administrator danych, a nie użytkownik nośnika, odpowiada za wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednie bezpieczeństwo danych - uzasadnia nałożenie kary Prezes UODO.