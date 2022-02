Udział płatności elektronicznych rośnie skokowo – czy czeka nas przyszłość bez gotówki?

Nie ma wątpliwości, że wzrostom na globalnym rynku cyfrowym sprzyja m.in. rosnąca liczba transakcji bezgotówkowych, pandemiczne realia oraz popularność zakupów online. To właśnie e-handel ma największy udział w digital payments – w 2020 r. blisko 80 proc.. Ponadto prognozuje się, że do 2023 r. zakup i sprzedaż towarów oraz usług online pozostanie największym strumieniem przychodów w globalnej branży płatności cyfrowych w kolejnych latach, osiągając wartość transakcji 4,5 biliona dolarów w 2023 roku.

Instrumenty płatnicze rozwijają się niezwykle dynamicznie, a zmiany w upodobaniach konsumentów pokazują, że Polacy są otwarci na nowości i udogodnienia w procesie płatności, wykazując coraz większe zainteresowanie m.in. portfelami elektronicznymi czy urządzeniami typu wearables. Warto także zauważyć jak duże znaczenie w tym obszarze ma zwrot w stronę e-commerce – trend zakupów online przybrał na sile nie tylko wśród konsumentów, ale stał się również jednym z kluczowych w strategiach wielu firm.

Wolumen transakcji opłacanych online wciąż się zwiększa. Szacuje się, że dla płatności mobilnych w ciągu dwóch lat (2021–2023) wzrośnie z 26 do 49 miliardów, czyli o niemal 90 proc. Konsumenci coraz częściej poszukują nie tylko szybkich i wygodnych rozwiązań płatniczych, ale również takich, które będą umacniały ich pozytywne doświadczenia zakupowe. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się m.in. odroczone płatności – szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych w latach 2022–2028 ich odsetek wzrośnie

o blisko 33 proc. Innym popularny trendem, który zdobywa uznanie coraz szerszej grupy konsumentów są zakupy w mediach społecznościowych.

Social commerce to jeden z tych trendów, które z pewnością będą się umacniać na rynku w najbliższym czasie. Zakupy za pośrednictwem live streamingów czy chatbotów są szybsze i łatwiejsze dla konsumentów, a dla sprzedawców to kanały umożliwiające dotarcie do bardzo konkretnej grupy odbiorców. Rozwijają się także social payments, czyli płatności społecznościowe, które z powodzeniem funkcjonują już w Polsce, a za pierwszym tego typu wdrożeniem stoi Tpay wraz z KODA Bots, proponując bezpieczną płatność BLIKIEM w Messengerze.

Ważne jest, aby instrumenty płatnicze były dostosowane nie tylko do potrzeb konsumentów, ale także dla przedsiębiorców. Intuicyjne i bezpieczne płatności to prawdziwy „must have” zarówno w odczuwaniu pozytywnych doświadczeń zakupowych, jak i w rozwoju biznesu.

Paweł Działak, CEO & co-founder Tpay, operatora płatności online