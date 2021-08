Tabletka dzień po jako metoda antykoncepcji? Sprawdź jak działa

Metody antykoncepcji są zróżnicowane, podobnie jak ich skuteczność. Wkładki domaciczne, krążki dopochwowe czy doustne środki antykoncepcyjne mogą wywoływać pewne skutki uboczne. A jak w porównaniu do zwykłych pigułek antykoncepcyjnych wygląda działanie tabletek dzień po?

Tabletki antykoncepcyjne dzień po - czym są?

Na początku należy zaznaczyć, że tabletka dzień po to antykoncepcja, która jest bardzo skuteczna - bliska 100%. Po jej zażyciu dochodzi do bezzwłocznego zatrzymania owulacji, co z kolei oznacza brak możliwości zapłodnienia komórki jajowej. Nie wykazują jednak działania wczesnoporonnego. Jednocześnie trzeba podkreślić, że tabletek dzień po nie stosuje się jako powszechną metodę antykoncepcji. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych w przypadku częstego stosowania tabletek dzień po. Z tego względu często nazywane są one antykoncepcją awaryjną, wykorzystywaną w sytuacjach ratunkowych czy kryzysowych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dopuszcza się stosowanie tabletek dzień po tylko w przypadku odbycia stosunku niezabezpieczonego, nieskuteczności lub niewłaściwego zastosowania podjętych form antykoncepcji, a także kiedy dochodzi do aktu przemocy seksualnej. W Polsce tabletki dzień po dostępne są wyłącznie na zlecenie lekarza, a zatem potrzebna jest na nie e-recepta. Niemniej w Polsce dostępność tabletek jest utrudniona ze względu na rygorystyczne przepisy prawa.

Antykoncepcja dzień po - rodzaje i stosowanie

Pierwszą zasadą stosowania tabletek dzień po jest zażycie ich możliwie jak najszybciej po stosunku. Optymalny czas to 24 godziny od zdarzenia - wtedy tego typu tabletki antykoncepcyjne wykazują najskuteczniejsze działanie. Przyjmuje się, że środek należy zażyć do 72 godzin po stosunku. W Polsce dostępne są dwa rodzaje tabletek dzień po:

EllaOne - ich działanie polega na hamowaniu owulacji, a także utrudnieniu implementacji zarodka, jeżeli owulacja miała już miejsce. Zawierają substancję aktywną octan uliprystalu. Według producenta, maksymalny okres na zażycie tabletki do 120 godzin (5 dni) po stosunku, ale aż 98-procentowa efektywność zapewniana jest w 24 godziny po zdarzeniu. W opakowaniu znajduje się pojedyncza tabletka, którą można przyjąć niezależnie od spożywanych posiłków.

Escapelle - substancją aktywną, którą zawierają tabletki jest lewonorgestrel. Jego działanie polega na zmianie składu śluzu szyjkowego, który traci swoją lepkość. To z kolei uniemożliwia plemnikom poruszanie się. Escapelle hamuje również owulację. Skuteczność w przypadku zażycia do 24 godzin po stosunku wynosi 99%, natomiast producent zaleca spożycie do 72 godzin od zdarzenia.

Przeciwskazania do stosowania tabletek dzień po

WHO wyraźnie wskazuje kiedy można stosować antykoncepcję awaryjną. Od powszechnych zdarzeń jak pęknięcie prezerwatywy po skrajne sytuacje takie jak gwałt, można zabezpieczyć się przed niechcianą ciążą tabletką dzień po. Jednocześnie wyróżnia się szereg przeciwskazań dla kobiet. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

ciążę,

chorobę nowotworową hormonozależną,

karmienie piersią,

stosowanie innych regularnych metod antykoncepcji,

zaburzenia zakrzepowo-zatorowe,

użycie tabletki dzień po w tym samym cyklu menstruacyjnym,

astma oskrzelowa,

podwyższone ryzyko ciąży pozamacicznej,

niewydolność wątroby,

choroba Leśniowskiego-Crohna,

nietolerancja laktozy.

Antykoncepcja awaryjna to skuteczny sposób zapobieganiu ciąży, jednak nie powinno się stosować jej zbyt często, gdyż działanie tabletek po jest silne i zdecydowanie bardziej inwazyjne niż np. metody naturalne. W niektórych przypadkach może dochodzić do powikłań, dlatego należy zachować ostrożność. Przed użyciem oprócz konsultacji lekarskiej zaleca się również zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej.