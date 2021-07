Sztabka złota jako prezent dla dziecka?

Dzieci lubią dostawać prezenty, które stanowią dla nich źródło rozrywki. Dlatego w pierwszych latach życia cieszą się z zabawek, a z czasem zaczynają spoglądać w stronę gadżetów elektronicznych, takich jak smartfon czy laptop. Rodzice i pozostali bliscy chętnie je kupują, i nic w tym złego, przy czym w dzieciach warto też wzbudzić poczucie odpowiedzialności i wartości otrzymywanych rzeczy. Może pomóc w tym właśnie zakup sztabki złota – prezentu wartościowego i perspektywicznego.

Sztabka złota na prezent dla dziecka – dlaczego warto?

Podarowując sztabkę złota, można przede wszystkim zainteresować dziecko tematyką oszczędzania i inwestowania. Taki prezent może sprawić, że zacznie edukować się w tym zakresie i lepiej odnajdzie się w dorosłym życiu, gdy przyjdzie mu samodzielnie podejmować ważne decyzje finansowe.

Sztabka złota na prezent może sprawdzić się niezależnie od wieku i zainteresowań dziecka, choć oczywiście bardziej doceni ją starsza pociecha, która już co nieco wie o świecie finansów. Szybko zrozumie ona, że ma do czynienia z cennym przedmiotem, który z czasem będzie prawdopodobnie przybierał na wartości. W końcu cena złota, jak pokazują notowania historyczne, znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. To nie dziwi, bo przecież kruszec jest surowcem deficytowym, który od lat traktuje się jako bezpieczną przystań i sposób na zabezpieczenie kapitału przed inflacją.

Ile kosztuje sztabka złota i którą wybrać?

Osobom mniej zaznajomionym z tematem może się wydawać, że złota sztabka musi kosztować majątek. Tymczasem w praktyce ceny takich produktów zaczynają się już od około 300 zł! Za tyle można kupić sztabki 1-gramowe, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby obdarować pociechę cięższym i tym samym droższym egzemplarzem np. 2, 5 czy nawet 10-gramowym. Wybór jest tu naprawdę duży, więc każdy może znaleźć opcję dopasowaną do swoich możliwości finansowych.

Wszystkie złote sztabki produkowane są z czystego złota próby 999, ale nie oznacza to, że na prezent warto kupić dowolną z nich. Sztabka powinna znajdować się w certipacku, czyli w specjalnym opakowaniu, które zabezpiecza produkt i zapewnia o jego oryginalności. Ponadto powinna pochodzić od renomowanego producenta, takiego jaka Valacambi, Heraeus czy Mennica Polska.

O czym warto pamiętać?

Kupując złotą sztabkę na prezent, trzeba pamiętać o bezpieczeństwie transakcji. Wprawdzie w przypadku niewielkich sztabek fałszerstwa zdarzają się niezwykle rzadko, ale i tak warto uniknąć niepotrzebnego stresu i wybrać wiarygodnego sprzedawcę. Jednym z nich jest Mennica Polska, renomowany producent i dealer złota oraz srebra inwestycyjnego, który działa na rynku już od ponad 250 lat. Co ważne, sprzedawca ten oferuje bogaty wybór sztabek, monet bulionowych i innych produktów inwestycyjnych oraz kolekcjonerskich, dając przy tym możliwość skorzystania z zakupu online i dostawy kurierem. Warto więc wejść na stronę: https://inwestycje.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/zloto/sztabki-mennicy-polskiej/i i zapoznać się ze szczegółami jego oferty.