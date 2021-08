Szkolenia online i stacjonarne dla pracowników - dlaczego warto w nie zainwestować?

1. Szkolenia online i stacjonarne - dlaczego warto się nimi zainteresować?

2. Szkolenia online dla pracowników - jakie wybrać?

3. Szkolenia stacjonarne dla pracowników - na co zwrócić uwagę?

Prowadząc własną firmę doskonale wiemy, że nasz sukces zależy nie tylko od naszych własnych starań, ale również od kompetentnej i dobrze dobranej kadry. Z tego względu, tak samo jak sami staramy się zdobywać nową wiedzę i poszerzać swoje horyzonty, powinniśmy zadbać również o naszych pracowników. Szkolenia online i stacjonarne to świetny sposób na rozszerzenie zakresu kompetencji naszego zespołu, a co za tym idzie - stworzenie mocniejszej marki, która jest w stanie lepiej konkurować z innymi obecnymi na rynku. Co więcej, kurs online nie jest trudny do zrealizowania zarówno dla pojedynczych osób, jak i w grupie, dzięki czemu możemy zaplanować go szybko, sprawnie i bez konieczności jeżdżenia do sali szkoleniowej, gdzie miałby się odbyć.

Jeżeli zastanawiamy się nad wyborem odpowiedniego szkolenia stacjonarnego lub e learningu, warto wziąć pod uwagę nie tylko potrzeby naszego przedsiębiorstwa, ale również predyspozycje osób, które chcemy na nie wysłać. Szkolenia dla księgowych mogą być bardzo pomocne w dziale kadr lub w gronie pracowników, którzy zajmują się tymi sprawami w naszej firmie, podczas gdy szkolenia z cen transferowych przydadzą się innej części zespołu. W przypadku, gdy zdecydujemy się na wersję elektroniczną, na pewno dużym plusem będzie brak konieczności dojazdu, a także materiały do nauki zapewnione w formie cyfrowej - dzięki temu łatwo będzie z nich korzystać. Pamiętajmy również, aby zwrócić uwagę na to, jakich mentorów wybieramy dla naszych pracowników. Im będą oni lepsi, tym więcej szkolone osoby wyniosą z kursów, na które je poślemy.

Jeżeli myślimy o szkoleniu stacjonarnym, jednym z ważniejszych kryteriów jest łatwy dojazd do miejsca, w którym ma się ono odbyć. Warto poszukać renomowanych firm szkoleniowych, które mają swoje siedziby lub sale do prowadzenia kursów w naszej najbliższej okolicy - w ten sposób ułatwimy życie zarówno sobie, jak i naszym pracownikom. Jedną z dużych zalet szkoleń stacjonarnych jest to, że osoby biorące w nich udział mają kontakt z innymi uczestnikami, a więc mogą się uczyć również od siebie nawzajem.