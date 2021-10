Startuje Payka - płatności odroczone za rachunki domowe

Firma Paytree, twórca produktu Payka, przygotowała dedykowany proces sprzedaży i obsługi odroczonych płatności za rachunki domowe. System wykorzystuje własny system oceny klienta, bazujący na zaawansowanej analityce. Z kolei Blue Media zajmuje się sprawnym przebiegiem procesu identyfikacji klienta, w tym wsparcie w ocenie scoringowej oraz odpowiada za przekazywanie środków oraz pełne bezpieczeństwo transakcji.



- Wspólnie z Paytree oferujemy klientom nową metodę płatności za rachunki. Payka to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą lub potrzebują przenieść płatność za swoje comiesięczne zobowiązania na późniejszy, bardziej dogodny dla nich czas - mówi Przemysław Płudowski, Business Development Director w Blue Media.



- Jako Paytree posiadamy kompetencje i autorski system obsługi różnorodnych produktów finansowych. Korzystamy z kilku alternatywnych form finansowania. Dzięki tym elementom możemy dostarczać różnorodne rozwiązania procesowo-produktowe dla naszych partnerów. Jednym z produktów, nad którym w ostatnim czasie intensywnie pracowaliśmy, jest Payka. W tym produkcie stawiamy na minimum formalności i szybki proces. Jest to możliwe m.in. dzięki ścisłej współpracy z Blue Media - mówi Bartłomiej Garczyk, Prezes Zarządu Paytree.

Jak działa Payka?

Po otrzymaniu rachunku za prąd, gaz, internet lub inne usługi, klient wchodzi do eBOK-a (elektronicznego biura obsługi klienta) swojego dostawcy lub otwiera wiadomość e-mail z informacją o nowym rachunku oraz linkiem do płatności. W eBOK-u lub na stronie płatności wybiera jako metodę płatności “Payka - zapłać później”.



Następnie wyświetla mu się krótki formularz, który należy wypełnić oraz zatwierdzić swoje dane za pomocą logowania do swojej bankowości internetowej. Po przejściu pozytywnej weryfikacji klient otrzymuje umowę, którą musi zaakceptować otrzymanym kodem SMS. Po potwierdzeniu umowy, Payka natychmiast opłaca za klienta rachunek.



Płatność za usługę Payka klient może uregulować jednorazowo po 30 dniach lub rozłożyć ją na cztery raty. Usługa Payka jest dostępna za niewielką opłatą, o której klient jest informowany w trakcie zawierania transakcji. Oferta Payka dostępna jest dla rachunków i faktur na kwotę od 100 zł do 2000 zł.

Potencjał płatności odroczonych

Z najnowszego badania Blue Media „Finanse i zwyczaje finansowe Polaków 2021” wynika, że z odroczonych płatności korzysta 5 proc. osób kupujących w sieci. Najczęściej robią zakupy w ten sposób młode osoby w wieku 18-35 lat (7 proc. wskazań w tej grupie wiekowej), a najrzadziej seniorzy, czyli osoby powyżej 55. roku życia (3 proc.). Z kolei badanie Krajowego Rejestru Długów wykazało, że już 47 proc. Polaków słyszało o takim rozwiązaniu, a co czwarty badany z grupy wiekowej 35-44 zamierza w przyszłości dokonać zakupu w ten sposób.