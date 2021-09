Soki tłoczone na zimno - zalety oraz powstawanie

Soki tłoczone nie są jednak tak łatwo dostępne jak te odtwarzane. Ich produkcja zajmuje bowiem dużo czasu, a także wymaga niemałych nakładów pracy. Na rynku znajdziemy jednak tłocznie soków (np. zdrowysok.com), które każdego dnia dostarczają nam mnóstwo świeżych witamin.

Sok tłoczony na zimno - najlepszy wybór przez cały rok!

Wyciskanie soków jest bardzo popularną metodą wydobywania cennych składników z owoców, warzyw oraz ziół. Warto jednak zauważyć, iż podczas korzystania z tradycyjnych wyciskarek oraz sokowirówek znaczna część dobroczynnych substancji pozostaje bezpowrotnie stracona. Z tego powodu powstaje coraz więcej nowych spółek zajmujących się tłoczeniem soku. Soki tłoczone na zimno pozwalają na zachowanie w pełni odżywczych wartości, dostarczając jednocześnie liczne minerały oraz witaminy do naszego organizmu. Co więcej, posiadają one wspaniały aromat oraz smak, a to wszystko bez żadnych polepszaczy!

Jak powstają soki naturalne?

Ze względu na to, że soki owocowe tłoczone na zimno posiadają liczne właściwości odżywcze, śmiało mogą one zastąpić drugie śniadanie lub podwieczorek. Do ich produkcji używa się wyłącznie świeżych owoców, wyciskanych na prasie przekładowej. Następnie, soki poddawane są pasteryzacji, której zadaniem jest konserwacja napoju. Jest jednak ona na tyle niska, iż bez problemu pozwala na zachowanie antyoksydantów oraz wartości odżywczych w napojach. Zabieg ten powoduje, że powstają one z bezpośredniego tłoczenia, a ich data ważności wynosi rok od daty produkcji. Tłocznia soków pozwala na uzyskanie napojów, które są wole od wszelkich konserwantów, nie zawierają dodatkowej wody oraz cukru, a także w pełni zachowują swoją naturalną konsystencję oraz smak. Cechą charakterystyczną soków tłoczonych jest ich mętność, a także osad, który zbiera się na dnie butelki. Cały sekret naturalnego pochodzenia soku tkwi w procesie desymentacji bez filtracji.

Poznaj zalety tłoczenia soków na zimno!

Metoda wyciskania soków na zimno za pomocą prasy hydraulicznej niesie za sobą wiele licznych korzyści.

Niska temperatura, która jest typowa dla metody tłoczenia na zimno powoduje, że wszystkie cenne składniki zawarte w warzywach i owocach zostają zachowane, dzięki czemu znajdują się w naszych sokach. Podczas produkcji nie są tracone także mikroelementy oraz witaminy, co powoduje, że soki są zdrowe oraz wartościowe.

Uzyskiwanie soków na drodze tłoczenia jest w pełni naturalne. Napoje mają zatem naturalny smak - niepowtarzalny aromat oraz wyrazistą słodycz. W produktach nie znajdują się żadne barwniki, cukier oraz sztuczne aromaty. Można je zatem śmiało stosować podczas diety.

Mniej ważnym, ale równie istotnym aspektem jest wygląd soków. Napoje są bowiem klarowne oraz posiadają doskonałą konsystencję. Czynniki te powodują, że spożywamy je jeszcze chętniej.

Naturalne soki tłoczone na zimno są zatem źródłem licznych witamin oraz minerałów. Spożywane regularnie, mogą uzupełnić ewentualne niedobory w naszym organizmie, z którymi boryka się coraz więcej osób. Stanowią one także doskonałą przekąskę dla osób dbających o linię oraz są łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Soki tłoczone na zimno doskonały wybór dla wszystkich, którzy na co dzień w szybki oraz prosty sposób chcą dostarczyć odpowiedniej ilości witamin do swojego organizmu!