Shopware vs Magento 2 – co warto wiedzieć

1. Obsługa i przystępność

Magento 2 to zaawansowana platforma. Z tego powodu jej instalacja oraz podstawowa konfiguracja wymagają specjalistycznych umiejętności. Choć samo korzystanie z panelu administracyjnego jest w miarę intuicyjne, to jednak przygotowanie wszystkiego pod konkretne potrzeby nie jest już proste.

W przypadku Shopware sytuacja przedstawia się inaczej. Do zalet platformy także zalicza się przystępny panel administracyjny, jednak oprócz tego w przypadku wielu elementów zastosowano rozwiązania typu drag & drop. Dzięki temu nawet użytkownicy bez umiejętności programistycznych mogą przeprowadzać całkiem zaawansowane ingerencje w funkcjonowanie i wygląd sklepu.

2. Szybkość wdrożeń

Wdrożenia Shopware są zdecydowanie szybsze niż Magento. Wynika to głównie z tego, że platforma ta jest prostsza w obsłudze, a jej API pozwala na wiele, jeśli chodzi o dodatkowe integracje.

Zbudowanie sklepu na Magento zajmuje przynajmniej kilka miesięcy, a nawet i rok. Wdrożenia Shopware to z kolei często kwestia 2 miesięcy.

3. Koszty

W przypadku Magento 2 koszty zależą od wersji platformy, z której postanowisz skorzystać:

Magento Open Source

Ta zupełnie darmowa wersja Magento już sama w sobie zawiera mnóstwo zaawansowanych funkcji. Oczywiście, jak wspomniano wcześniej, przygotowanie wszystkiego pod swoje potrzeby będzie wymagać skorzystania z usług specjalistów.

Magento Commerce

W porównaniu do Magento Open Source kolejna wersja dostarcza podobne, lecz bardziej zaawansowane funkcje e-commerce. Magento Commerce jest dlatego świetnym wyborem dla dużych przedsiębiorstw.

Koszt Magento Commerce zaczyna się od 22 000 dolarów na rok i rośnie w zależności od sprzedaży brutto generowanej przez firmę. Przykładowo w przypadku przychodu wynoszącego powyżej 25 milionów dolarów na rok, licencja kosztuje 125 000 dolarów rocznie.

Magento Commerce Cloud

Podobne funkcjonalności jak w przypadku Magento Commerce, jednak są one oparte o technologie w chmurze. Świetne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które obsługują ogromne ilości danych. Koszt rocznej licencji zaczyna się od 40 000 dolarów i podobnie rośnie wraz z przychodem generowanym przez firmę.

W przypadku Shopware do wyboru także jest kilka głównych wersji w różnych wariantach cenowych, które różnią się funkcjami:

Starter Edition

Całkowicie darmowa wersja, która pozwoli założyć podstawowy sklep internetowy. Jedyne koszty to mała prowizja pobierana od każdej dokonanej sprzedaży.

Professional Edition

Koszt tej wersji to 199 euro na miesiąc (istnieje też możliwość uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 2 495 euro, co daje roczny dostęp). Dzięki niej możesz prowadzić zaawansowany sklep internetowy, który wyposażony będzie we wszelkie niezbędne funkcje.

Enterprise Edition

Koszt tej wersji to 2 495 euro miesięcznie (istnieje też możliwość uiszczenia jednorazowej opłaty w wysokości 39 995 euro, co daje roczny dostęp). Rozwiązanie to jest skierowane do dużych przedsiębiorstw, które mają wysokie wymagania, zarówno jeśli chodzi o sprzedaż B2B, jak i B2C.

Community Edition

Darmowa wersja, która jest w pełni open source. Jej jedyną wadą jest to, że nie pozwala ona na korzystanie z oficjalnego wsparcia technicznego.

4. Wsparcie techniczne

Magento 2 to jedna z popularniejszych platform e-commerce na świecie, która istnieje na rynku już od długiego czasu. Dzięki temu zgromadziła się wokół niej duża społeczność, która chętnie sobie nawzajem pomaga. Użytkownicy mają także do dyspozycji zaawansowaną dokumentację techniczną. Oficjalne wsparcie techniczne dostępne jest tylko dla użytkowników płatnych wersji.

Społeczność zgromadzona wokół Shopware także liczy sobie całkiem sporo członków, jednak jest ona głównie niemieckojęzyczna. Zakres oficjalnego wsparcia technicznego jest zależny od wersji, z której korzystasz.

5. Marketing i SEO

W przypadku tej kluczowej kwestii obie platformy wypadają w zasadzie podobnie. Droższe wersje dają dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi marketingowych i SEO. Zarówno dla Magento, jak i Shopware przygotowano mnóstwo rozszerzeń, które pozwalają na dodanie zróżnicowanych funkcji specjalnie pod swoje potrzeby.

W przypadku Shopware warto jednak wspomnieć, że technologia ta kładzie duży nacisk na storytelling, co daje dodatkowe możliwości w kwestii pozyskiwania klientów. Jeśli zaś chodzi o Magento, można spotkać się z licznymi opiniami, że na owej platformie łatwiej jest dbać o szybkość funkcjonowania strony.

Wdrożenia Shopware i Magento – podsumowanie

Obie omówione w tym artykule platformy to świetne rozwiązania. Przyjrzyj się zatem dokładnie ich specyfice oraz mocnym i słabym stronom, a na pewno uda Ci się wybrać technologie specjalnie pod swoje potrzeby.