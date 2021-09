Salesforce informuje o osiągnięciu zerowego poziomu emisji netto i wykorzystaniu 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych

Od czasu pierwszego zobowiązania do realizacji tego celu w 2013 r. firma Salesforce pracuje nad przyspieszeniem globalnego przejścia na czyste i odnawialne źródła energii elektrycznej — z myślą o przyszłości, w której energia odnawialna będzie zasilać świat w sposób nieprzerwany.

W 2021 r. osiągnięto próg wykorzystania 100% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez zakup takiej jej ilości, jaka wystarczyła do zasilenia całej działalności firmy na skalę globalną. Aby przeciwdziałać zmianom klimatu, przedsiębiorstwa muszą ograniczyć emisje i zwiększyć skalę eliminacji dwutlenku węgla z atmosfery. Firma skupiła się zatem na stosowaniu naturalnych narzędzi do usuwania dwutlenku węgla, w tym drzew i oceanów, jednocześnie zwiększając skalę stosowania rozwiązań technologicznych przeznaczonych do tego celu.

Ponadto firma skompensowała pozostałą emisję poprzez zakup energii odnawialnej i kredytów węglowych o dużej wiarygodności. W perspektywie długoterminowej firma ma korzystać wyłącznie z kredytów na usuwanie dwutlenku węgla, a w perspektywie krótkoterminowej — z połączenia kredytów na unikanie i usuwanie emisji.

Określenie najbardziej znaczących możliwości zmniejszenia swojego śladu węglowego udało się także dzięki platformie Sustainability Cloud, informuje Salesforce w komunikacie prasowym.

- Zmiany klimatyczne to jeden z najbardziej palących kryzysów, z jakimi mamy do czynienia jako planeta. Obowiązkiem wszystkich nas jest niesienie pomocy — mówi Marc Benioff, dyrektor generalny i prezes Salesforce. - Jestem dumny, że firma Salesforce, jako jedna z niewielu, osiągnęła poziom zerowej emisji netto i korzysta w 100% z energii odnawialnej. Nie możemy jednak spocząć na laurach, dopóki nie wprowadzimy wszystkich rozwiązań i nie zaangażujemy w ten proces wszystkich firm. Wspólnie możemy zapobiec emisji 100 gigaton dwutlenku węgla poprzez odbudowę, ochronę lub uprawę 1 biliona drzew. Możemy napędzić rewolucję ekoprzedsiębiorstw, aby opracować nowatorskie rozwiązania klimatyczne, a także przyspieszyć osiągnięcie przez firmy z listy Fortune 1000 poziomu zerowego emisji netto.

Salesforce uruchomiła również platformę Sustainability Cloud 2.0, która ma skrócić czas osiągnięcia przez klientów Salesforce zerowej emisji netto poprzez umożliwienie organizacjom śledzenia i redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wspieranie wysiłków na rzecz uzyskania statusu zrównoważonego przedsiębiorstwa. Wdrażane innowacje obejmują rozwiązanie Slack-First Sustainability, którego zadaniami są poprawa jakości współpracy z dostawcami, redukcja śladu węglowego w całym ekosystemie oraz udostępnianie planów działań klimatycznych dostosowanych do poszczególnych branż.

- Wdrożenie Sustainability Cloud znacznie przyspieszyło nasze wysiłki na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto. Zapewniamy naszym klientom narzędzia i sprawdzone dane, których potrzebują, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i podjąć działania na rzecz ochrony klimatu - wyjaśnia Suzanne DiBianca, główna specjalistka ds. wpływu i wiceprezes działu relacji korporacyjnych w firmie Salesforce.

Ponad 70% ludzi uważa, że redukcja emisji powinna być jednym z filarów działalności biznesowej, jednak śledzenie emisji w całym łańcuchu wartości firmy to skomplikowane i czasochłonne zadanie. Dzięki platformie Sustainability Cloud firma Salesforce była w stanie skrócić proces obliczania emisji dwutlenku węgla z ponad sześciu miesięcy do zaledwie sześciu tygodni.

Platforma została zaprojektowana, aby pomagać klientom w śledzeniu i redukcji emisji oraz podejmowaniu działań w oparciu o pełny obraz ich śladu środowiskowego — z pełni weryfikowalnymi danymi na potrzeby konfigurowalnych raportów ESG. Dane te mają ogromne znaczenie z punktu widzenia audytów zewnętrznych, sprawozdań finansowych, reputacji firmy i budowania zaufania wszystkich interesariuszy.

Udostępniona właśnie platforma Sustainability Cloud 2.0 ma pomóc firmom w szybszym osiągnięciu poziomu zerowej emisji netto poprzez postępy w realizacji sześciu priorytetów zrównoważonego rozwoju i przekształcanie zobowiązań w działania.

Dostawcy stanowią istotną część równania dotyczącego redukcji emisji dwutlenku węgla. Dzięki Slack-First Sustainability firmy otrzymają zdolność raportowania inwestycyjnego, co zapewni im bezproblemową łączność i bezpieczną współpracę z dostawcami poprzez Slack Connect w obszarze celów redukcji emisji opartych na podstawach naukowych. W ramach Sustainability Cloud 2.0 przedsiębiorstwa będą ponadto mogły wizualizować swoją najszybszą drogę do osiągnięcia zerowej emisji netto dzięki Climate Action Planning — narzędziu, które obejmuje prognozowanie, planowanie scenariuszy i wbudowane plany dekarbonizacji.

Salesforce inwestuje również w budowę ekosystemu Open Exchange Ecosystem, w którym klienci będą mogli kupować dobrej jakości kredyty węglowe od ekoprzedsiębiorstw i zarządzać nimi, wspierać politykę klimatyczną opartą na nauce i promować zrównoważony rozwój poprzez edukację zespołów.