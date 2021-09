Warsaw Booster to zaplanowany na dwanaście tygodni program wspierający młode firmy technologiczne w doskonaleniu kompetencji biznesowych. Uczestnicy mają szansę otrzymać indywidualne i dopasowane do ich najpilniejszych potrzeb wsparcie mentorów i doradców. W programie uczestniczyć będzie ponad 50 partnerów, wśród których są międzynarodowe korporacje, polskie firmy, administracja publiczna i organizacje pozarządowe. Wszystkie one wesprą program wiedzą i doświadczeniem ekspertów. Warunkiem do zakwalifikowania się programu jest prowadzenie działalności lub zamiar prowadzenia działalności w Warszawie, nie dłużej jednak niż 3 lata.

W obecnej fazie Warsaw Booster'21 zostaną wyłonione najlepsze projekty bazujące na technologiach takich jak sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT), analiza wielkich zbiorów danych (big data), przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej (cloud computing), uczenie maszynowe (machine learning), wirtualna rzeczywistość (VR) i rozszerzona rzeczywistość (AR). Do trzech zwycięskich startupów trafią nagrody finansowe o łącznej wartości 87 500 zł, które ufunduje miasto stołeczne Warszawa.

- Zadaniem samorządu jest wspieranie przedsiębiorczości, inwestowanie w rozwój gospodarczy, a startupy odgrywają w tym bardzo istotną rolę - mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy i dodaje - Wdrażanie nowatorskich rozwiązań pozwala samorządom sprawniej reagować na wyzwania związane z budową zrównoważonego miasta, odpornego na kryzysy, a także podnosić jakość życia swoich mieszkańców. Dlatego też wspólnie z jednostkami i spółkami miejskimi, chcemy szczególnie mocno przyciągnąć do programu młodych przedsiębiorców, którzy projektując innowacyjne rozwiązania mogą odpowiedzieć na wyzwania miejskie. Zaplanowane w programie wsparcie bez wątpienia pomoże startupom przyspieszyć ich rozwój.

Maciej Sadowski, prezes Startup HUB Poland dodaje: - Dobry program akceleracyjny to zawsze zderzenie najlepszych mentorów, starannie zindywidualizowanego programu, ale przede wszystkim - najbardziej obiecujących biznesowo i technologicznie startupów. Tylko zespoły demonstrujące najwyższy potencjał mają szansę - gdy zasili się je wiedzą, kontaktami i pieniędzmi na start - zdobyć nie tylko lokalny, ale i międzynarodowe rynki. Dlatego do Boostera zapraszamy najmocniejsze firmy i zespoły jeszcze przed fazą spółki, bez względu na narodowość pomysłodawców, ich wiek i staż na rynku. W Boosterze jak zwykle liczyć się będzie przełomowość projektu!

- Do programu wnosimy bogate doświadczenie z poprzedniej edycji i zaufanie partnerów. Naszym celem jest uzyskanie efektu synergii – połączenie sił wielu podmiotów celem wsparcia najciekawszych projektów i stworzenie im szans na rozwój i zbudowanie networku. Na co dzień w KPI wspieramy innowacyjność, kreujemy optymalne warunki dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. Warsaw Booster jest istotnym elementem tych działań - mówi Dagmara Krzesińska z Fundacji Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI).

Kluczowe w bieżącej odsłonie programu będą innowacje, które wyjdą naprzeciw misji stolicy, którą jest stworzenie idealnego miejsca do życia. Dlatego będą poszukiwane rozwiązania w obszarach poprawiających jakość i wygodę życia warszawiaków i warszawianek, a także takich, których sednem będzie wyjście naprzeciw wyzwaniom środowiskowym. Pogrupowano je w kategorie: transport i infrastruktura komunikacyjna miasta, jakość życia w mieście: planowanie miasta i dbanie o mieszkańców, zasoby naturalne Warszawy: ochrona środowiska, zanieczyszczenie i zrównoważona energia, a także kapitał miasta Warszawa: usługi publiczne, zasoby oraz administracja.

- W tegorocznej edycji chcemy dołożyć szczególnych starań by wspomóc współpracę startupów z Miastem. Mamy nadzieję, że do programu zgłoszą się przedsiębiorcy odpowiadający na wyzwania miejskie, które zebraliśmy i opublikowaliśmy. W procesie akceleracji pomożemy startupom odkryć użytkowników miasta jako ciekawy segment przyczółkowy odbiorców ich rozwiązań czy technologii. Wierzymy, że startupy potrzebują wsparcia lokalnej społeczności. Gdzie jeśli nie w Mieście w którym powstają powinni szukać swoich pierwszych nabywców i ambasadorów ich marek? – podkreśla dr Jan Kaczmarek, prezes Fundacji MOST

Operatorem programu Warsaw Booster na lata 2021-2023 jest konsorcjum trzech fundacji,

o bogatym doświadczeniu wspierania innowacyjności: Fundacja Koalicja na rzecz Polskich Innowacji (KPI), Fundacja Mobile Open Society Through Technology (MOST) oraz Fundacja Startup Hub Poland (SHP).

Szczegóły i zapisy na www.warsawbooster21.pl