​Przygotuj skórę na wakacje. Oto proste zabiegi polecane przez specjalistów

1. Zacznij od dokładnego oczyszczania skóry

Oczyszczanie i detoksykacja to pierwszy etap przygotowywania skóry na lato. Jest on ważny, bo sięgając po odpowiedni peeling, nie tylko pozbędziemy się szarego naskórka i oczyścimy skórę z toksyn, ale również przygotujemy ją do dalszych zabiegów. Te będą po takim oczyszczaniu zdecydowanie skuteczniejsze. Peeling wykonujemy zawsze regularnie, 1 - 2 razy w tygodniu.

W przygotowywaniach skóry na lato dobrym rozwiązaniem może okazać się terapia łagodząca do ciała bazująca na kosmetykach o działaniu kojącym. W tym przypadku warto sięgnąć m.in. po peeling cukrowy wzbogacony składnikami, dzięki którym skóra nabierze blasku, będzie miękka i gładka, a jednocześnie ukojona, a zatem dobrze przygotowana na intensywne oddziaływanie czynników zewnętrznych - promieniowania słonecznego, czy słonej wody. Jakich składników poszukujmy w tego typu kosmetykach? Otóż działanie łagodzące wykazuje m.in. kozie mleko. Jest ono składnikiem preparatów, jakie znaleźliśmy na www.organique.pl. Kozie mleko wzmacnia naturalną barierę hydrolipidową skóry i sprawdza się idealnie w przypadku oczyszczania delikatnej i wrażliwej skóry.

​2. Odpowiednio dobrane serum ukoi i wzmocni Twoją skórę

Terapia łagodząca do ciała Organique ma na celu nie tylko ukojenie skóry, ale i jej wzmocnienie. Przecież lato to dla skóry czas pełen wyzwań. Dlatego w drugim etapie przygotowań do gorącego sezonu warto sięgnąć np. po kojące serum o właściwościach wygładzających i regenerujących naturalną warstwę ochronną skóry. W tym przypadku również sprawdzą się kosmetyki bazujące na kozim mleku. Dodatkowo warto postawić na preparaty mające w swoim składzie wyciąg z pereł, dzięki któremu pozbędziemy się przebarwień i nieco rozjaśnimy cerę. Skóra będzie opalać się łatwiej i bardziej równomiernie.

​3. Dogłębne nawilżanie to gwarancja pięknej opalenizny

Jedynie dobrze nawilżona skóra opali się w sposób równomierny, uniknie podrażnień i nieestetycznych przebarwień. Dlatego nie możemy zapomnieć o intensywnym, dogłębnym nawilżaniu. Wybierając preparat nawilżający, sprawdźmy, czy ma w swoim składzie glicerynę. Ta ma zdolność przenikania przez warstwę rogową naskórka. Dzięki temu dogłębnie nawilża oraz pomaga w transporcie składników odżywczych w głąb skóry.

Polecanym w tym przypadku rozwiązaniem są również kosmetyki z ekstraktem ze śliwki chińskiej, czyli liczi. Wybrane krem, serum, czy masło będą tutaj m.in. cennym źródłem witaminy C, która odmładza, rewitalizuje i wzmacnia skórę.

​4. Wybierz preparaty, które ukoją i zregenerują Twoją skórę, także po opalaniu

Już podczas przygotowań do sezonu urlopowego warto zadbać o regenerację naszej skóry po wystawianiu jej na działanie promieniowania UV (jesteśmy na nie narażeni nie tylko podczas plażowania, ale i w mieście, w górach itd.). W tym przypadku sprawdzą się doskonale odżywcze masła, np. z kompleksem z kiełków pszenicy łagodzącym reakcje alergiczne oraz podrażnienia wywołane promieniami UV, chlorowaną wodą, czy zanieczyszczonym powietrzem.

Inną propozycją będzie tutaj wspomniane już wcześniej, niezastąpione i wręcz wszechstronne kozie mleko oraz oczywiście znany z właściwości nawilżających, przeciwzapalnych oraz łagodzących ekstrakt z liści aloesu.