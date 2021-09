Przez internet anonimowo poinformujesz policję o zagrożeniu lub przestępstwie

Za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa można bez podawania swoich danych zgłosić akt wandalizmu, dzikie wysypisko śmieci lub kąpielisko. Wskazać kłusownictwo, nielegalną wycinkę drzew lub niszczenie zieleni. Powiadomić o wałęsających się bezpańsko psach czy znęcaniu się nad zwierzętami. Zgłosić pretensję do złej organizacji ruchu drogowego lub niewłaściwej infrastruktury drogowej. Powiedzieć „stop” piciu alkoholu w miejscach publicznych lub nieprawidłowemu parkowaniu. Kategorii jest aż 26 i co jakiś czas lista powiększa się o nowe.

„Nie chciałbym tego narzędzia przechwalić, ale krytykować nie mam za co. Mapa jest pomocna policjantom i społeczeństwu, bo wiadomo, co ludzi boli. A jej największą siłą sprawczą jest to, że jest anonimowa – mówi aspirant sztabowy Dawid Gierczyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kluczborku.

Tylko od początku wakacji mieszkańcy powiatu kluczborskiego za pomocą komunikatora KMZB zgłosili 86 przypadków zachowań, których nie akceptują. Około 45 proc. wszystkich zgłoszeń zostało potwierdzonych. I jak podkreśla policja, w zależności od sprawy podjęto dalsze jednorazowe, bądź długofalowe działania, aby wyeliminować problem.

Aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu przyznaje, że dzięki zgłoszeniom udaje się też likwidować konkretne przestępstwa i wykroczenia. Na przykład w ten sposób w jedynym z pustostanów policjanci zatrzymali dilera narkotyków, w innym osobę poszukiwaną listem gończym. Po wprowadzeniu zgłoszenia policja ma obowiązek zweryfikować zgłoszenie i podjąć działania prewencyjne.

Obsługa komunikatora jest prosta i intuicyjna. Wystarczy wejść na stronę KMZB, po załadowaniu się strony wyświetli się mapa Polski. Dokładna, z numeracją budynków. Potem trzeba kliknąć plusik w prawym dolnym rogu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Policjanci zachęcają, aby dodać krótki odpis, załączyć plik w postaci zdjęcia lub krótki film. „To duże ułatwienie dla nas. Często na tych zdjęciach widać numer rejestracyjny pojazdu, na filmach konkretne zachowania, to pozwala zaoszczędzić czas” - mówi aspirant Dawid Gierczak.

