Przesyłki do Paczkomatów tego samego dnia w obrębie tego samego miasta

InPost wprowadził w Polsce usługę Same Day Delivery, czyli dostawę tego samego dnia. Przesyłki nadane w obrębie tego samego miasta, które trafią do centrum dystrybucji do godziny 16.00, zostaną dostarczone do Paczkomatów InPost w dniu nadania. Nowa funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich klientów InPost bez żadnych dodatkowych opłat.