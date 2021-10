Przedłużki do wideł, jak dobrać odpowiednie?

Co to są przedłużki do wideł?

Najprościej mówiąc są to nakładki na widły, których zadaniem jest zapewnienie komfortu w użytkowaniu wózka widłowego. Ich szczególną i rozpoznawalną cechą jest lekkość konstrukcji, a także łatwość w montażu. Na rynku istnieją dwa rodzaje przedłużek. Pierwsze to przedłużki do wideł wykonane z profilu otwartego, czyli takie, które są puste od spodu. Drugie natomiast to przedłużki do wideł wykonane z profilu zamkniętego tak zwane pełne, są one bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu użytkowanie ich jest o wiele bezpieczniejsze niż przedłużek z otwartego profilu.

Do jakich pojazdów przeznaczona są przedłużki do wideł?

Przedłużki do wideł słyną ze swojej popularności, dlatego produkowane są dla prawie wszystkich typów wózków jezdniowych. Jednak najczęściej można je spotkać, jako dedykowane dla czołowych wózków spalinowych i elektrycznych, a także dla wózków paletowych elektrycznych oraz dla ładowarek teleskopowych. Dobór odpowiednich przedłużek do odpowiedniego modelu jest gwarancją łatwego zamontowania, bezpieczeństwa i ułatwienia wykonywanych zadań.

Jak wybrać wysokiej jakości przedłużki do wideł?

Wybierając dobrej jakości przedłużki do wideł należy sprawdzić, z jakiego materiału są one wykonane, a także mieć pewność o solidności spawów i blokad, ponieważ to one są odpowiedzialne za unieruchomienie przedłużki na widle. Przedłużki do wideł powinny posiadać zgodność swojego maksymalnego udźwigu do maksymalnego udźwigu wideł. Dobierając odpowiednie przedłużki istotne są także wymiary szerokości przedłużki. Chodzi tutaj o otwór, do którego ma zostać przymocowana widła. Nie może on być za mały, ani za wielki, najbardziej optymalna wielkość otworu powinna być większa od wymiaru wideł o 1-2 cm. Oprócz odpowiedniej szerokości istotnym parametrem jest również długość przedłużki do wideł. To od tego zależy czy zakupiony sprzęt okaże się trafny i pomocny. Należy pamiętać, że długość widły powinna wynosić minimum 60% długości przedłużki. Dobrze dobrane produkty powinny posiadać również odpowiednie oznaczenia, takie jak: znak wytwórcy, znak CE, numer fabryczny, rok produkcji, a także świadectwo potwierdzające wykonanie ich zgodnie z obowiązującymi normami.