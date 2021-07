Profesjonalne tłumaczenia medyczne dla pacjentów i lekarzy

Profesjonalne tłumaczenia medyczne to niezwykle istotny element dokumentacji medycznej w XXI wieku – zwłaszcza w okresie pandemii. Zobacz, jak i dlaczego warto wybrać renomowane biuro tłumaczeń. Przedstawiamy potencjał drzemiący w ofercie INTERTEXT.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne – podstawowe różnice i zastosowania

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne są przekładem o podobnej tematyce, lecz z różnego zakresu tematycznego. Farmaceutyka i medycyna to pokrewne branże i niemal w każdym przypadku pokrywają się one ze sobą podczas procesu leczenia, lecz na potrzeby tłumaczeń należy rozdzielić je definicją.

Tłumaczenia farmaceutyczne odnoszą się (jak sama nazwa wskazuje) do zagadnień związanych z branżą farmaceutyczną. Oznacza to, że przekład będzie dotyczyć projektów, produkcji lub dystrybucji leków oraz suplementów diety – i wszystkich materiałów, które są z nimi związane, tj. recepty, treści marketingowo-sprzedażowe, instrukcje itp.

Tłumaczenia medyczne z kolei odnoszą się do wszystkich materiałów i dokumentów, które wydawane są przez lekarzy lub placówki medyczne. Zaliczyć do tego możemy m.in. historię leczenia, wyniki badań, analizy, zalecenia lekarskie itp.

Znaczenie tłumaczeń medycznych dla lekarzy i pacjentów

Pacjent udający się za granicę w celach leczniczych, powinien posiadać historię leczenia w wersji przetłumaczonej na język urzędowy lub oczekiwany. Dzięki temu wyeliminuje on ryzyko niezrozumienia, przedstawi przebieg choroby i leczenia w sposób szczegółowy oraz uniknie wielu formalności przedłużających komunikację. Lekarz również otrzyma niezbędne dane i informacje dotyczące podejmowanych działań, na podstawie których będzie w stanie przeanalizować konkretny przypadek pacjenta i dostosować kolejne kroki terapii.

Tłumaczenia ustne podczas konsultacji lekarskich

Warto zauważyć, że tłumaczenia dokumentów medycznych to nie jedyna forma współpracy na linii pacjent, tłumacz i lekarz. Pomoc tłumacza jest nieocenionym wsparciem w trakcie konsultacji, lecz ze względu na obecną sytuację (pandemia COVID-19), obecność tłumacza przy rozmowach jest nie tylko niewskazana, ale w wielu przypadkach jest ona niemożliwa. Na szczęście nie ma problemu z realizacjami współpracy w oparciu o tłumaczenia online, które odbywają się za pośrednictwem wideo/audio konferencji.

Tłumaczenia medyczne w dobie COVID-19

Przedłużająca się pandemia COVID-19 to ogromne utrudnienie zarówno dla sektora turystycznycznego, handlu międzynarodowego, jak i wielu innych sektorów przemysłowych, które bazują na współpracy między oddziałami usytuowanych w innych częściach świata. Przelot samolotem lub sam przejazd przez granicę może być nie tyle utrudniony, ile niemożliwy w razie braku przetłumaczonych badań na obecność COVID-19 – zapewniających o wyniku negatywnym.

Precyzja gwarancją bezpieczeństwa – postaw na sprawdzone rozwiązania od INTERTEXT

Zależy Ci na gwarancji jakości oferowanych usług? Skorzystaj z profesjonalnego biura tłumaczeń INTERTEXT. Jest to certyfikowany zespół ekspertów z ponad 30-letnim doświadczeniem. Biuro tłumaczeń INTERTEXT może pochwalić się spełnieniem najwyższych standardów potwierdzonych 3 najistotniejszymi certyfikatami ISO. Należą do nich m.in. normy: ISO 27001, ISO 17100 i ISO 9001.

Dotyczą one zarówno jakości obsługi klientów, profesjonalizmu realizacji usług tłumaczeniowych, jak i bezpieczeństwa danych – co w przypadku tłumaczeń medycznych (gdzie pojawia się ogrom prywatnych danych na temat stanu zdrowia pacjentów) ma ogromne znaczenie.

Dzięki dostępowi do internetu nie musisz korzystać z usług niesprawdzonych biur tłumaczeń i tzw. wolnych strzelców ze swojej okolicy. W obecnych czasach wszystko jesteśmy w stanie zorganizować online. Wystarczy skontaktować się z zespołem specjalistów, ustalić szczegóły realizacji, dostarczyć do nich materiały w formie elektronicznej i czekać na efekt współpracy. Zobacz jakie to proste z biurem tłumaczeń INTERTEXT.