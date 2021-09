Praca we Francji – dlaczego warto tam wyjechać?

Praca we Francji – dlaczego warto się na nią zdecydować?

Wyjazd do pracy, nawet na krótki czas, na pewno przyniesie ci dużo korzyści – poznasz inną kulturę, nawiążesz przyjaźnie, nauczysz się języka. Zyskasz doświadczenie, które możesz później wykorzystać po powrocie do Polski.

Najważniejsze zalety wynikające z podjęcia zatrudnienia we Francji to:

Nauka francuskiego – wyjazd do Francji jest bardzo korzystny dla osób w trakcie nauki lub chcących przypomnieć sobie ten język. Osoby znające francuski mogą liczyć później na korzystne oferty pracy w Polsce, ponieważ umiejętność ta będzie stanowiła wyróżniający ich atut.

– wyjazd do Francji jest bardzo korzystny dla osób w trakcie nauki lub chcących przypomnieć sobie ten język. Osoby znające francuski mogą liczyć później na korzystne oferty pracy w Polsce, ponieważ umiejętność ta będzie stanowiła wyróżniający ich atut. Poznanie innej kultury – możesz odwiedzić liczne muzea, obejrzeć wystawy, poznać historię Francji poprzez jej zwiedzanie – to sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym.

– możesz odwiedzić liczne muzea, obejrzeć wystawy, poznać historię Francji poprzez jej zwiedzanie – to sposób na połączenie przyjemnego z pożytecznym. Spróbujesz francuskiej kuchni – francuskie wina, sery, owoce morza cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Możesz mieć okazje spróbować tej wyśmienitej kuchni, odwiedzając restauracje, czy kupując lokalne produkty.

– francuskie wina, sery, owoce morza cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Możesz mieć okazje spróbować tej wyśmienitej kuchni, odwiedzając restauracje, czy kupując lokalne produkty. Zarobki – są znacznie wyższe niż w Polsce. To ile zarobimy pieniędzy we Francji, zależy również od regionu, w jaki wyjedziemy, wykonywanego zawodu, znajomości francuskiego.

– są znacznie wyższe niż w Polsce. To ile zarobimy pieniędzy we Francji, zależy również od regionu, w jaki wyjedziemy, wykonywanego zawodu, znajomości francuskiego. Dogodne warunki pracy – we Francji tydzień pracy trwa 35 godzin. A także, nie zapominajmy o płatnych nadgodzinach. Ponadto pracując w tym kraju, przysługuje Ci 5 tygodni płatnego urlopu.

Czy trudno znaleźć pracę na wakacje we Francji?

Przystępując do poszukiwania zatrudnienia we Francji, musisz zastanowić się, gdzie chcesz pracować oraz w jaki sposób będziesz szukać pracy. Czy zwrócisz się o pomoc do agencji pracy? Czy jesteś w stanie sam skontaktować się z pracodawcami?

Oferty pracy tymczasowej najlepiej szukać, wśród ofert takich jak:

Zbiory – możesz poszukać pracy np. jako zbieracz winogron lub jabłek.

– możesz poszukać pracy np. jako zbieracz winogron lub jabłek. Praca w hotelarstwie i gastronomi – możesz szukać pracy jako pomoc kuchenna, kelner, pokojowy lub recepcjonista.

– możesz szukać pracy jako pomoc kuchenna, kelner, pokojowy lub recepcjonista. Pracownik produkcji – będziesz zajmował się obsługą i nadzorowaniem maszyn w procesie produkcyjnym.

– będziesz zajmował się obsługą i nadzorowaniem maszyn w procesie produkcyjnym. Opieka nad dziećmi – możesz poszukać pracy jako niania, czy zdecydować się na wyjazd w roli au pair, gdzie rodzina, u której będziesz pracować zapewni Ci zakwaterowanie.

Jeżeli masz odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje i chcesz znaleźć pracę w zawodzie, łatwo odszukać liczne oferty pracy, jeśli masz doświadczenie w branży budowlanej. Również, gdy masz fach w rękach np. jako mechanik samochodowy, rzeźnik, hydraulik czy elektryk. Z powodu starzejącego się francuskiego społeczeństwa nie brakuje także ofert pracy dla opiekunów osób starszych.

Gdzie szukać pracy?

Jesteś zdecydowany, że chcesz wyjechać? Możesz rozpocząć od sprawdzenia portali internetowych oferujących pracę za granicą. Jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, nie orientujesz się w tamtejszych przepisach, nie znasz francuskiego albo Twoja znajomość jest niewystarczająca, skontaktuj się z agencjami pracy tymczasowej, które z pewnością pomogą znaleźć Ci pracę dostosowaną do Twoich możliwości i doświadczenia, a także wesprą w uporaniu się z wszelkimi formalnościami. Już nie zwlekaj – ciekawe oferty pracy we Francji czekają na ciebie!

Źródło zdjęć: freepik.com