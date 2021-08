Powrót do przeszłości - pierwsza strona internetowa

Pierwsza strona internetowa w Polsce

Historia powstania internetu w Polsce jest krótka i zwięzła. Trzy lata po pojawieniu się pierwszej na świecie strony internetowej, w Polsce powstał pierwszy serwis WWW, którego autorem był NASK. Wydarzenie to miało w 1993 roku. Oficjalna witryna nosiła nazwę Polska Strona Domowa. Ponadto dokładnie w tym samym roku powstał pierwszy polski serwer IRC.

Rok 1995 jest uważany za jeden z najistotniejszych okresów dla rozwoju internetu w Polsce. W tym roku przeprowadzono pierwsze badania dotyczące społeczności internetowej. Pod koniec roku liczba internautów wynosiła koło pół miliona, z przeważającą częścią mężczyzn. Na początku osoby starsze, jak i młodzież nie korzystały z dostępu do sieci. Kolejnym istotnym wydarzeniem było założenie przez Leszka Bogdanowicza portalu Wirtualna Polska. Ten krok bardzo przyczynił się do ewolucji internetu. Portal od samego początku cieszył się bardzo dużą popularnością, nawet do 10 tysięcy odsłon dziennie.

Znaczenie strony internetowej

Na samym początku działy IT budowały i zarządzały niemalże wszystkimi stronami internetowymi. Dziś zmieniło się projektowanie stron internetowych, ponieważ dzisiejsze projekty wymagają o wiele więcej niż tylko odpowiedniego rozmieszczenia obrazów. Świetne projekty stron internetowych doprowadziły niektóre firmy do rozwoju, a z kolei inne firmy do porażki. Strona internetowa to znacznie więcej niż narzędzie do walidacji. Specjaliści od projektowania muszą pamiętać, by wziąć pod uwagę optymalizację SEO, szybkość ładowania oraz jak rozmieszczona jest treść. Ponadto projektanci muszą też zastanowić się, jak dana witryna wygląda na innych ekranach.

Ile kosztuje prowadzenie strony internetowej?

Jednym z najczęstszych pytań, jakie się słyszy, jest pytanie o koszt strony internetowej. Znane są trzy popularne sposoby, które pomagają przy tworzeniu strony internetowej: WordPress, kreator stron internetowych lub zatrudnienie specjalisty od projektowania stron internetowych. Wybór metody będzie miał ogromny wpływ na koszt witryny. Kreator stron internetowych to zazwyczaj najtańszy sposób na zbudowanie strony internetowej. Chociaż WordPress jest technicznie darmową platformą, trzeba zapłacić za hosting, motywy i wtyczki, a nawet profesjonalną pomoc programisty, co może zwiększyć całkowity koszt.

Zatrudnienie projektanta stron internetowych to najdroższa opcja. Realistycznie rzecz biorąc, należy liczyć się z tym, że za dobrego projektanta stron internetowych zapłaci się kilka tysięcy. W przeciwnym razie można skończyć z rozczarowującym efektem, z którego nie będzie się zadowolonym.

Należy wybrać odpowiednią dla siebie metodę. Zatrudnienie projektanta stron internetowych jest drogie, ale nie wymaga kłopotów technicznych. Korzystanie z kreatora stron internetowych jest tanie i łatwe, ale nie ma takiego samego poziomu kontroli, jak w przypadku WordPressa. WordPress zapewnia elastyczność, ale jest to najbardziej czasochłonne i praktyczne podejście.