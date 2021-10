Ponad 750 mld euro na europejskim rynku e-commerce. Polska liderem regionu CEE

Jak donosi najnowsza analiza stowarzyszeń Ecommerce Europe oraz EuroCommerce – 2021 European E-commerce Report rynek sprzedaży online na Starym Kontynencie osiągnął 757 mld euro, co stanowi 10% wzrost względem poprzedniej edycji raportu. Bez wątpienia, swój udział w uzyskaniu takiego wyniku zaznaczyła pandemia, niemniej bardzo istotne znaczenie ma również coraz częstszy prymat sprzedaży w kanałach cyfrowych nad tradycyjnym handlem oraz stale kontynuowana po „boomie” w wyniku pandemii, cyfryzacja gospodarki, jak i samej branży e-handlu.

E-handlowe bestsellery

W ciągu 10 miesięcy, tj. od marca do grudnia 2020 w Polsce powstało ponad 11 tysięcy

e-sklepów. Oczywiście nie wszystkie rynkowe starty okazały się sukcesami, jednak przyrost nowych graczy rodzimego sektora e-commerce robi wrażenie.



Opublikowane przez firmę PayU opracowanie The Next Frontier – Central and Eastern Europe wskazuje z kolei, że Polska przewodzi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej pod względem internetowej sprzedaży trzech kategorii produktów. Chodzi o kosmetyki/pielęgnację urody, których wartość sprzedaży wynosi 720 mln $ (2,8 mld zł) w skali roku, odzież, gdzie sprzedaż sięga niemal 6,5 miliardów dolarów (25,5 mld zł) oraz tzw. digital goods, czyli niematerialne produkty cyfrowe, które stanowią w Polsce rynek warty 615 mln $ (2,5 mld zł).

Ostatnia z najpopularniejszych kategorii jest oczywiście bardzo pojemna, niemniej to właśnie tutaj klasyfikowane są wszystkie rozwiązania z zakresu cyfrowej gospodarki, w tym usługi chmurowe i biznesowe aplikacje udostępniane za pośrednictwem cloud computingu. To jeden z kolejnych, znacznie rzadziej przedstawianych dowodów na przyspieszającą cyfryzację nie tylko samej branży e-commerce, ale przedsiębiorstw z wielu innych sektorów, którzy częściej kupują nowe usługi cyfrowe.

Coraz bliżej chmur

Sama branża E-commerce także w widocznym stopniu awansuje pod względem cyfrowego zaawansowania, co obrazuje choćby statystyka wykorzystania przez sektor e-handlu usług chmurowych. Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 r. ponad jedna czwarta europejskich firm zajmujących się handlem w sieci, korzystała z rozwiązań w chmurze. W 2018 r. odsetek ten wynosił ok. 18%. W Polsce, według danych GUS, w minionym roku 16% przedsiębiorstw z kategorii” handel detaliczny” wykorzystywało wspierające biznes usługi cloud computingu.

Choć to nadal względnie niewielka grupa, i tak jest to widocznym awansem względem 2019 r., kiedy to procent tego typu firm wynosił 11%. Tutaj warto zaznaczyć, że statystykę tą podnoszą w sporej mierze nowo powstające e-sklepy, które często decydują się od podstaw zbudować swoją infrastrukturę w chmurze, stawiając na przewidywalność kosztów i przyspieszając swoje wejście na rynek.

Wirtualne platformy, realne zyski

Wartym zwrócenia uwagi trendem internetowej sprzedaży staje się również wykorzystanie technologii wirtualnej (VR) oraz mieszanej rzeczywistości (AR). Jeden ze specjalizujących się w dostarczaniu dedykowanym branży e-commerce rozwiązań tego typu startup – Adloid, przekonywał na łamach globalnej edycji Forbes’a, że udostępnienie klientom możliwości „podejrzenia” jak prezentować się będą interesujące ich meble bądź sprzęt elektroniczny w mieszkaniu czy zapoznanie z gabarytami i przestrzenią wewnątrz samochodu „wyświetlonego” na podjeździe jest w stanie podnieść sprzedaż nawet o 200%.

Autor: Marcin Zmaczyński z Aruba Cloud