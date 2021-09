Piwik PRO - alternatywa dla Google Analytics od dziś dostępna bez ograniczeń

Zwiększanie ochrony prywatności danych to trend globalny. Według prognoz Gartnera, do 2023 roku regulacje obejmą aż 65 proc. populacji na świecie. Dla właścicieli stron, również w Polsce, oznacza to konieczność dostosowania swoich działań do nowych wymogów prawnych.

Sprostanie wymaganiom regulacji będzie szczególnie trudne dla firm korzystających z Google Analytics. Mająca 85 proc. udziału w rynku platforma wysyła dane o użytkownikach bez ich zgody poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych. Narusza tym samym wymogi RODO i postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie transferu danych osobowych z Unii Europejskiej do USA.

Darmowa i szanująca prywatność alternatywa dla Google Analytics

Do tej pory właściciele stron nie mieli szerokiej alternatywy, która chroniłaby prywatność, a przy tym dawała dostęp do szczegółowych raportów i wysokiej jakości danych. Polska firma zapełnia tę lukę bezpłatnym planem platformy Piwik PRO Analytics Suite.

– Od samego początku stawialiśmy na poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych. Praca włożona w rozwój naszego produktu sprawiła, że Analytics Suites oferowany przez Piwik PRO stał się prawdziwą alternatywą dla Google Analytics, przede wszystkim w Europie i w innych regionach objętych restrykcyjnymi regulacjami, np. Brazylii, Singapurze czy Stanach Zjednoczonych. Bezpłatny plan to dla nas szansa na dalszą ekspansję na światowe rynki – mówi Maciej Zawadziński, CEO Piwik PRO.

Piwik PRO nie opiera swojego modelu biznesowego na wykorzystywaniu informacji o użytkownikach. Firma zarabia na sprzedaży płatnych planów oprogramowania do analizy ruchu na stronach internetowych z większym wyborem modułów, sposobów hostingu i limitów danych. Bezpłatny plan Core daje dostęp do m.in. standardowych i zaawansowanych raportów analitycznych oraz Tag Managera. Użytkownicy korzystają również z hostingu w Niemczech i modułu do zbierania zgód na przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z RODO.

– Zgodnie z naszą strategią inwestycyjną, skupiamy się przede wszystkim na rozwiązaniach z rynku B2B, które automatyzują i zwiększają efektywność procesów biznesowych. Bardzo cieszy nas duża liczba zapisów do wczesnej wersji Piwik PRO Core – zarówno wśród Polaków, jak i użytkowników na całym świecie. To dla nas dowód na rosnącą świadomość w dziedzinie prywatności danych i ogromny potencjał drzemiący w tym sektorze. Wierzymy, że po oficjalnej premierze plan Core spotka się z jeszcze większym zainteresowaniem – dodaje Przemysław Danowski, Managing Partner w Warsaw Equity Group, inwestor Piwik PRO.

Dowodów na koniunkturę sprzyjającą Piwik PRO i firmom rozwijającym pokrewne produkty jest zresztą więcej. Według ośrodka badawczego Fortune Business Insights, do 2028 rynek technologii związanych z prywatnością danych urośnie ponaddziesięciokrotnie, osiągając wartość blisko 18 miliardów dolarów. Z samego Piwik PRO Analytics Suite korzysta obecnie ponad dwustu klientów z całego świata, w tym LinkedIn, Crédit Agricole, DKMS, ŠKODA Auto i Komisja Europejska.