Olej z czarnuszki - co to jest i czy obniża ciśnienie

Tłoczony na zimno i uzyskiwany z odmiany nasion czarnuszki siewnej „Nigella Sativa” olej, posiada niezbyt intensywny oraz gorzki smak – natomiast jego barwa bywa złotawa, bądź miodowa (czy też nawet brązowa). Dodawany często do jedzenia, lub spożywany w trakcie posiłku olej z czarnuszki jest naprawdę dobrze przyswajalny przez organizm człowieka, dzięki czemu potrafi dostarczyć nam mnóstwo swoich prozdrowotnych właściwości.

Co to jest olej z czarnuszki?

Olej z czarnuszki jest produktem bardzo zdrowym oraz bogatym zarówno w witaminy, jak i minerały. Pełni funkcje doskonałego źródła witamin: A, E, czy nawet F, a także witamin z grupy B (w tym B1, B6, B3 i biotyny), oraz składników mineralnych, takich jak wapń, magnez, selen, cynk i żelazo. Wykazuje świetne działanie prozdrowotne, obniżając zły cholesterol, ale też wzmacniając odporność. Potrafi zmniejszyć karat sienny, jak i podrażnienia skórne, dlatego jego stosowanie zalecane jest również osobom, zmagającym się z alergiami. Dzięki dużej zawartości kwasu linolowego (znanego też jako CLA), ten superfoods zapewnia nam nie tylko prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu, ale i przyspiesza procesy trawienia, rozbijając m.in. komórki tłuszczowe, czym wzmacnia nasze mięśnie.

Spożywanie oleju z czarnuszki zalecane jest zarówno osobom będącym na diecie, jak również sportowcom, którzy chcą wzmocnić odpowiednio swoją masę mięśniową. Jeżeli zatem zmagacie się z takich dolegliwościami jak refluks, albo cierpicie na zatrucie pokarmowe, bądź też przewlekłe bóle reumatyczne – olej z nasion czarnuszki jest produktem, który z pewnością pomoże Wam w skutecznej walce z wyeliminowaniem tych (i innych) dokuczliwych schorzeń.

Olej z czarnuszki na ciśnienie

Również osoby zmagające się z wysokim ciśnieniem, powinny stosować olej czarnuszki. Włączenie go do swojego codziennego menu powinno pomóc je skutecznie obniżyć. Warto wiedzieć, że – dzięki zawartości nienasyconych kwasów Omega (takich jak Omega-3, Omega-6 czy Omega–9), produkt ten bardzo dobrze się przyswaja, uelastyczniając ściany naszych naczyń krwionośnych. Nie tylko zapobiega ich twardnieniu, ale też znacząco zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów. Powinien być więc spożywany przede wszystkim przez ludzi chorujących przewlekle na choroby układu sercowo-naczyniowego. Dodatkową korzyścią jest również fakt, że tak wysoka zawartość kwasów Omega zapobiega także powstawaniu stanu zapalnego w samym układzie krwionośnym.

Skuteczność oleju z czarnuszki jest tym większa, jeżeli – oprócz stosowania go, zastąpimy też dodatkowo nasze dotychczasowe nawyki żywieniowe zbilansowaną dietą. Na samym początku, warto dodawać olej czarnuszkowy do posiłków w dawce kilku kropelek, stopniowo ją zwiększając (choć maksymalnie nie powinna ona przekroczyć ilości wyższej, niż kilkanaście kropel). Takie połączenie dobrego jedzenia z jakościowych produktów spożywczych, wraz z tłoczonym na zimno naturalnym olejem z czarnuszki siewnej, oraz odpowiednio wyważoną i lekkostrawną dietą, powinno przynieść pierwsze zauważalne efekty w postaci redukcji poziomu naszego ciśnienia, już po okresie około trzech miesięcy codziennego stosowania.

Czy olej z czarnuszki obniża ciśnienie?

Skuteczne działanie oleju z czarnuszki zostało już potwierdzone i udokumentowane licznymi badaniami naukowymi. Udowodniono w nich m.in. fakt, że jego zastosowanie pomaga – oprócz redukcji poziomu glukozy i prolaktyny, obniżyć również ciśnienie. Dzięki bezpośredniemu oddziaływaniu na ilość trójglicerydów oraz cholesterolu we krwi (których nadmiar może prowadzić do rozwoju miażdżycy czy chorób układu sercowo-naczyniowego), olej czarnuszki wpływa zatem pośrednio na obniżanie nadciśnienia tętniczego. Powinien być więc regularnie zażywany przez osoby zarówno zmagające się z tymi chorobami, ale również w formie profilaktycznej (aby zapobiegać ich rozwojowi).

Oczywiście trzeba też pamiętać, że olej z nasion czarnuszki nie zastąpi nam tradycyjnego leczenia – może je jednak skutecznie wspomóc. Warto mimo wszystko skonsultować się w tej kwestii z lekarzem prowadzącym, który na podstawie danych zawartych w karcie pacjenta, będzie w stanie przedstawić nam ewentualne przeciwwskazania co do jego zażycia (i wyeliminować potencjalne skutki uboczne, które mogłyby również wystąpić).

Olej z czarnuszki to niewątpliwie jeden z najskuteczniejszych produktów, zaliczanych do grona superfoods o szerokim spektrum zastosowań. Będący częścią zbilansowanej diety, potrafi dostarczyć naszemu organizmowi wielu cennych substancji odżywczych i być dla niego bogatym źródłem witamin. Dodatkowo zmniejsza też ryzyko występowania wielu chorób – m.in. układu sercowo-naczyniowego, oraz przyczynia się do obniżania poziomu ciśnienia krwi.

Jeżeli cierpisz na chroniczne problemy z ciśnieniem, a konsultacja z Twoim lekarzem rodzinnym skutecznie rozwiała ewentualne wątpliwości, związane ze stosowaniem oleju czarnuszki – warto, aby jego spożycie jak najszybciej stało się dla Ciebie rutyną i elementem codziennego menu.