Nauka o nowych technologiach powinna być elementem każdego przedmiotu w szkole

Związek Cyfrowa Polska patronował dyskusji pt. „Przyszłość Europy jest cyfrowa”. Uczestnicy debaty na największym wydarzeniu gospodarczym, które odbywa się w Karpaczu rozmawiali o unijnych regulacjach, programach i działaniach podejmowanych w Unii Europejskiej na rzecz rozwoju krajów, szczególnie regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wzięli w niej udział m.in. były minister cyfryzacji, poseł Marek Zagórki, Artur Rot z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Bożena Lubińska–Kasprzak ze Szkoły Głównej Handlowej, a także Arkadiusz Kawa, reprezentujący sieć badawczą Łukasiewicz.

Podstawą kompetencje cyfrowe

Prezes Michał Kanownik wyraził przekonanie, że podczas pandemii przedsiębiorcy w całej Europie zyskali ogromne doświadczenie w cyfryzacji swojej działalności, oferowanych usług i produktów. – Wykorzystanie zdobytej wiedzy i doświadczenia w tym momencie jest kluczowe. Gospodarki, które tego dokonają i już dziś zainwestują w kompetencje cyfrowe i technologie wygrają. Tym, które prześpią ten moment, świat ucieknie do przodu – powiedział.

Jego zdaniem w tym kontekście niezwykle ważne jest budowanie kompetencji cyfrowych. Bo dziś – jak przypominał Michał Kanownik – sektory oparte na nowych technologiach mierzą się z problemem braku odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. A dodatkowo, według prezesa Cyfrowej Polski, niezbędne jest szerzenie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach tak, aby przedsiębiorcy wiedzieli jak wykorzystywać je w rozwoju i tworzeniu innowacji. – By to osiągnąć niezbędne są zmiany w systemie edukacyjnym. Dziś w Polsce mamy tylko jedno technikum automatyki i robotyki, a przecież to przyszłość przemysłu. To pokazuje, jak dużo mamy do nadgonienia w kwestii poziomu kształcenia – zauważył. Jego zdaniem cyfryzacja powinna być elementem nauczania każdego przedmiotu, nie tylko informatyki. Michał Kanownik postulował również o tworzenie w szkołach klas technologicznych.

Regionalne sojusze na rzecz cyfryzacji

Prezes Cyfrowej Polski podczas debaty w Karpaczu zwrócił również uwagę na potrzebę tworzenia regionalnych współpracy w zakresie cyfryzacji. Przykładem jest zawiązana z inicjatywy Związku Cyfrowa Polska CEE Digital Coalition, zrzeszająca organizacje branży cyfrowej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. – Jako region Trójmorza mamy ogromny potencjał cyfrowy. Mamy zdolnych inżynierów, a nasz wspólny rynek wciąż jest chłonny, jeśli chodzi o nowe technologie. Musimy jednak wzmocnić współpracę w regionie i tworzyć regionalne klastry – powiedział Michał Kanownik.

W ocenie Michała Kanownika, by poprawić poziom cyfryzacji w Europie, niezbędne są także przyjazne regulacje, które sprzyjać będą innowacyjnym przedsięwzięciom. – Technologia nie lubi przeregulowania. Start-upy tworząc nowe produkty i usługi podejmują pewne ryzyko, muszą więc mieć swobodę w tworzeniu. Gdy regulacje są za sztywne, nie dają innowacyjnym biznesom żadnego pola manewru – zauważył.