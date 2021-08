Młodzi Polacy liderami inwestycji. Osoby w wieku do 24 lat w 37proc. deklarują, że inwestują w różne aktywa, na czele z kryptowalutami

Najmłodsi – w co inwestują osoby do 24 r.ż.

Młodzi Polacy wykazują coraz większą świadomość w kwestii konieczności odkładania środków oraz ich pomnażania. Co więcej, wybierają nie tylko w pełni bezpieczne instrumenty finansowe. Osoby w wieku do 24 lat w 37% deklarują, że inwestują w różne aktywa. Jest to wzrost o ponad 15 p.p. w porównaniu z I kwartałem br. Podobnie chęć pomnażania oszczędności wykazują badani w grupie 25-34 lat (39%). Wartość ta również wzrosła, w tym przypadku o 12 p.p. – wynika z badania firmy Tavex. Warto podkreślić, że tylko niecała ¼ osób powyżej 50 r.ż zdecydowała się zainwestować w analizowanym czasie.

Preferencje osób młodych zmieniły się wraz z upływem miesięcy. Duży wpływ na to miały ostatnie wydarzenia oraz doniesienia z rynków finansowych. W odpowiedziach osób do 24 r.ż. widoczna jest moda na bitcoiny. To właśnie kryptowaluty były wybierane jako najczęstsza metoda inwestycji (30,2%), następnie fundusze inwestycyjne (26,8%). Na trzecim miejscu znalazły się nieruchomości (28,9%). Warto zwrócić uwagę również na złoto, które zaliczyło duży awans w rankingu – bo o prawie 22 p.p. Królewski kruszec wybrało aż 25,3% osób.

Cieszy nas fakt, że młodzi ludzie zaczęli odchodzić od powielanych schematów i zrozumieli, że w obecnych czasach postawienie na lokaty jest nieopłacalnych ruchem. Według naszych badań to aktywo wskazało jedynie 22,5% respondentów w najmłodszej grupie, jest to wynik o 15,5 p.p. niższy niż poprzednio – mówi Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Zauważamy, że bardzo dużo młodych osób inwestuje w kryptowaluty. Pamiętajmy jednak, że rynek „krypto” jest bardzo niestabilny. Ostatnio wielu inwestorów miało okazję się o tym przekonać poprzez spore wahania zarówno BTC, jak i ETH. Mam jednak nadzieję, że ta sytuacja i doświadczenie nie zniechęci młodych do dalszej edukacji i inwestowania. Pamiętajmy, że kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja portfela aktywów – dodaje.

Respondenci w wieku do 24 lat zapytani o to, w co według nich warto było zainwestować w II kwartale 2021 roku wskazali nieruchomości (56,6%), bitcoiny (36%) oraz złoto (27,5%).

Na co stawia grupa wiekowa 25-34 lat?

Badanie firmy Tavex pokazuje, że w Polsce osoby w grupie wiekowej 25-34 lat zapytane w co najczęściej inwestują, w większości wskazywały lokaty (33,9%), nieruchomości (29,5%) oraz fundusze inwestycyjne (24,6%). Pomimo nadal dużego udziału lokat w wyborze aktywa inwestycyjnego, notują one straty w porównaniu z I kwartałem br. – o 8,3 p.p.

Rosnącą popularnością indywidualnych inwestorów w grupie 25-34 lat cieszą się metale szlachetne. Respondenci w tym wieku, zapytani o to w co warto zainwestować, w prawie 39% wskazali złoto, które nawet w czasie niestabilności oraz dekoniunktury na giełdzie ochroni nasz kapitał – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Zarządu Tavex. Pierwsze miejsce zajęły – niezmiennie – nieruchomości (60,7%). Trzecie miejsce przypadło kryptowalutom (21%), które jeszcze w I kwartale br. zostały wskazane tylko przez 15,3% osób w analizowanej grupie – dodaje.

Umiejętności finansowe są ważne nie tylko dla inwestujących duże sumy. To osoby, które dysponują stosunkowo małym budżetem muszą bardziej ostrożnie nim zarządzać. Przy każdej formie inwestowania należy brać pod uwagę ryzyko. Zawsze warto je przekalkulować, niezależnie, czy stawiamy na rynek metali szlachetnych czy np. nieruchomości.