Liczba ofert pracy zdalnej w IT większa o prawie 600 proc.

Najbardziej poszukiwani specjaliści IT w lipcu 2021 i ich zarobki

Jak podaje No Fluff Jobs, w lipcu 2021 roku, najbardziej poszukiwanymi przez firmy specjalistami okazali się być ci związani z kategorią Security, Mobile oraz Business Intelligence. Na kolejnych pozycjach znalazły się kategorie Embedded, Gaming, IT Administrator, Backend, DevOps, AI oraz Testing.

Co więcej, wszystkie trzy zwycięskie kategorie odnotowały wzrost oferowanego wynagrodzenia w porównaniu do lipca 2020. Według No Fluff Jobs, największy skok zarobków wśród Mobile, BI oraz Security dotyczy osób pracujących na umowie o pracę. Mediana dolnych widełek wynagrodzenia specjalistów od Business Intelligence w lipcu 2021, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2020, wzrosła o 16,7 proc., w przypadku Security była ona większa o 14,8 proc., zaś Mobile – 26,5 proc.

A jak przedstawiały się mediany widełek wynagrodzeń dla najbardziej pożądanych specjalizacji w lipcu 2021? W przypadku Business Intelligence wyniosły 15 400–21 800 zł netto (+VAT) na B2B oraz 14 000-19 000 zł brutto na umowę o pracę. Specjaliści z kategorii Security mogli liczyć na zarobki od 15 000 do 20 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 13 200–15 700 zł brutto na umowę o pracę. Z kolei specjaliści Mobile otrzymali od 14 700 do 21 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 12 400-18 000 zł brutto na umowę o pracę.

Więcej ofert pracy w branży IT. Praca zdalna zagościła w niej na dobre

Z danych wewnętrznych No Fluff Jobs wynika, że liczba ofert pracy w lipcu bieżącego roku była większa aż o 213 proc. w porównaniu do lipca 2020. Wynika z nich również, że praca zdalna zagościła w IT na dobre i nie zapowiada się, by sytuacja ta miała ulec zmianie - liczba ofert pracy zdalnej wzrosła na portalu w porównywanym wyżej okresie aż o 599 proc.

Lokalizacje z największą liczbą ofert pracy oraz mediany widełek wynagrodzeń w lipcu 2021. Wrocław i Kraków doganiają Warszawę

No Fluff Jobs sprawdził, jakie miasta przodowały w ofertach pracy kierowanych do specjalistów IT. Według serwisu, najczęściej pojawiały się w nich Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto i Poznań. Co ciekawe, jeśli chodzi o zarobki w poszczególnych miastach, w lipcu 2021 Wrocław i Kraków dogoniły Warszawę, i mediany widełek wynagrodzenia wszystkich trzech miast są niemal identyczne. We Wrocławiu i Krakowie wynoszą 15 000-20 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 12 000–16 000 zł brutto na umowie o pracę, a w Warszawie 15 000-21 000 zł netto (+VAT) na B2B oraz 10 000–16 000 zł brutto na umowie o pracę.

Patrząc na wzrosty w liczbach, można dojść do wniosku, że wakacje praktycznie nie dotyczą branży IT. W lipcu 2021 liczba ofert na portalu No Fluff Jobs wzrosła o 213 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Jeszcze większy wzrost – bo prawie o 600 proc. – odnotowały oferty remote. Nawet jeśli we wrześniu rzeczywiście firmy zaproszą swoich pracowników z powrotem do biura, praca zdalna przeszła od trendu do standardu - podsumowuje Marek Psiuk, CTO w No Fluff Jobs.