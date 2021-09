Które ozdoby wielkanocne powinny zagościć w domu?

Szklane wielkanocne ozdoby

Na stole, na komodzie, na parapetach czy w świątecznym koszyczku świetnie sprawdzają się szklane ozdoby wielkanocne. Mogą to być na przykład figurki. Przedstawiają zazwyczaj zajączki, króliki, baranki czy kurczaki, czyli zwierzęta, które kojarzymy z odradzającym się życiem. To także dobry sposób na to, by udekorować stół wielkanocny, przy którym spędzamy przecież tyle czasu. Wielkanocne ozdoby ze szkła przydadzą się też wtedy, gdy chcesz przygotować stroiki.

Fantastycznie sprawdzają się także bombki wielkanocne w kształcie jajek, które doskonale udają kolorowe pisanki, a można je na przykład przymocować do drzewka wielkanocnego, o którym opowiemy za chwilę. W Polsce takie produkty tworzy między innymi fabryka Szkło-Dekor w Piotrkowie Trybunalskim, która wytwarza wielkanocne ozdoby z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Oznacza to, że kształty są wydmuchiwane, a następnie malowane ręcznie przez doświadczonych rzemieślników i artystów. To ważne zwłaszcza teraz, gdy tak zależy nam na tym, by wspierać rodzimy biznes. Tymczasem warto wiedzieć, że polskie szklane ozdoby świąteczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem na Zachodzie, gdzie ze względu na swoją najwyższą jakość są uznawane za dobro luksusowe, a ich cena jest znacznie wyższa niż w naszym kraju.

Drzewko wielkanocne

W ostatnich latach coraz większą popularnością w różnych krajach, także w Polsce, cieszą się drzewka wielkanocne. Nie musisz stawiać na sklep z dekoracjami do domu – drzewko można przygotować samodzielnie w warunkach domowych. Potrzebne Ci w tym wypadku będą: dość wytrzymała gałązka, gąbka florystyczna, mała doniczka (może być z terakoty, ale możesz też wybrać ceramiczny model z ładnym wzorem), styropianowa kula, klej na gorąco i oczywiście pisanki. Gałązkę stabilnie umieść w gąbce florystycznej i wsadź do doniczki. Następnie na czubku gałązki umieść kulę. Przy pomocy kleju na gorąco przymocuj do niej pisanki. Świetny efekt gwarantowany, a cena niewielka.

Do drzewka wielkanocnego z powodzeniem przymocujesz także szklane ozdoby w kształcie zajączków, jaj, króliczków czy kurczaczków, jeśli mają zawieszki – w tym wypadku styropianowa kula już jest niepotrzebna, wystarczy wybrać bardziej rozłożystą gałązkę.

Kolorowe palmy

To tradycyjne ozdoby wielkanocne, które wielu z nas wykonywało w szkole. Ich rodowód jest znacznie starszy – na ziemiach polskich palmy na Wielkanoc robi się od setek lat. Można skorzystać zarówno z gotowych produktów, jak i przygotować je samodzielnie. Wystarczy do tego gałąź lub kijek, druciki do przymocowania poszczególnych części i dekoracje: bibuła, drobne gałązki, zboża czy trawa. Te ostatnie możesz też pomalować na bardziej żywe kolory, dzięki czemu palma będzie prezentować się olśniewająco. Dzięki bibule zasłonisz kijek i w prosty sposób stworzysz dekoracje takie jak kwiaty, natomiast zboża i gałązki możesz łatwo przytwierdzić dzięki drucikowi. Zachęcamy do zaangażowania dzieci w tworzenie palm. To nie tylko niezwykle proste w wykonaniu ozdoby wielkanocne, ale i świetny sposób, by poczuć atmosferę zbliżających się Świąt.

Wyjątkowa zastawa stołowa

Stół jest centralnym punktem tego niezwykłego czasu. Gromadzimy się przy nim nie tylko ze względu na jajka, ale przede wszystkim po to, by wspólnie celebrować odradzające się życie. Kiedy więc wybieramy ozdoby wielkanocne, nie zapominajmy o wyborze odpowiedniej zastawy. Obecnie w sklepach dostępne są naczynia w różnych wzorach i kolorach, dlatego każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Może warto postawić na wielobarwne pastelowe kompozycje? A może w Twoim domu podczas Świąt Wielkanocnych lepiej sprawdzi się śnieżna biel i klasyczne dodatki? Wybór należy do Ciebie.

Szkło-Dekor – polskie ozdoby na Święta Wielkanocne

Wielkanoc zasługuje na specjalną oprawę. Z pomocą Szkło-Dekor jest to niezwykle proste. W sklepie firmowym w Piotrkowie Trybunalskim znajdziesz zróżnicowane ozdoby wielkanocne ze szkła, które każdego dnia powstają dzięki zespołowej pracy mistrzów w swoim fachu. W ofercie dostępne są zarówno klasyczne modele, przywodzące na myśl Wielkanoc z naszego dzieciństwa, jak i bardziej nowoczesne i odpowiadające aktualnym trendom. Przyjedź i przekonaj się sam!