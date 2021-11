Z tego powodu warto zastanowić się nad suplementacją. Przeczytaj, czym jest kolagen i kiedy warto go stosować.

Co to jest kolagen?

Kolagen to podstawowe białko w organizmie człowieka. Co ważne, jest to również podstawowe białko w świecie zwierząt. To obecność kolagenu w ciele jest jednym z podstawowych kryteriów przynależności do świata organizmów zwierzęcych. Rola kolagenu, który jest naturalnym polimerem, w organizmie człowieka jest fundamentalna: jest on podstawowym składnikiem macierzy pozakomórkowej większości tkanek, w tym tkanki łącznej. Białka kolagenowe tworzą charakterystyczne, prawoskrętne struktury. Pozwalają one na zachowanie integralności tkanek i narządów. W skład kolagenu wchodzą głównie aminokwasy endogenne, a jego synteza odbywa się przede wszystkim w fibroblastach.

Kolagen - właściwości i działanie

Kolagen jest niezbędny w procesie gojenia się ran, krzepnięcia krwi i zrastania kości po złamaniu. Ma także ogromny wpływ na procesy starzenia się skóry. Dzięki niemu możliwe jest utrzymanie odpowiedniego nawilżenia - co wpływa na ogólną kondycję. Jeżeli chcesz, by Twoja cera była piękna, gładka i młoda, konieczne będzie zadbanie o wysoki poziom kolagenu. Pomaga on skórze dłużej zachować jędrność i sprężystość, dzięki czemu zmarszczki nie są tak bardzo widoczne. Kolagen wzmacnia również włosy, paznokcie i zęby. Jego działanie pozwala również zwiększyć gęstość kości, co wiąże się z lepszym przyswajaniem składników mineralnych: wapnia, magnezu i fosforu.

Rodzaje kolagenu

Najłatwiejszym sposobem na uzupełnienie kolagenu jest jego suplementacja. Na rynku znajduje się wiele preparatów z kolagenem w różnych formach. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na kolagen rybi, który cechuje się najlepszą przyswajalnością. Najczęściej w ofercie producentów znajdziesz kolagen pozyskiwany z ryb takich jak dorsz, rekin żarłacz lub tuńczyk. Zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego produktu, zwróć uwagę na to, jaki rodzaj wybierasz. Wyróżnia się przede wszystkim dwa rodzaje kolagenu:

kolagen typu I - to podstawowy rodzaj kolagenu dla organizmu, występuje zarówno w skórze i tkance podskórnej, jak i w kościach, ścięgnach, tętnicach i rogówkach oczu, a także w tkance, która tworzy blizny.

kolagen typu II - występuje wyłącznie w chrząstce. Sprawdzi się dobrze w przypadku osób, które chcą zwiększyć zakres ruchliwości stawów i poprawić ich elastyczność.

Nie ma jednej dobrej odpowiedzi na pytanie, który kolagen jest najlepszy - zależy to w dużej mierze od indywidualnych potrzeb. Bardzo często suplementy z kolagenem zawierają również witaminę C i kwas hialuronowy, które dodatkowo poprawiają ich skuteczność.

Niedobór kolagenu - skutki i objawy

Osoby w młodym wieku najczęściej nie muszą w ogóle przejmować się poziomem kolagenu: ich organizm zdolny jest do samodzielnego jego wytwarzania. Wymiana kolagenu w zdrowym organizmie następuje w tempie ok. 2,5 kg na rok. Zdolność do syntetyzowania kolagenu pogarsza się jednak z wiekiem. Często następuje to już po 25 roku życia. Organizmy osób w podeszłym wieku często nie są już prawie w ogóle w stanie wytwarzać nowego kolagenu, co ma nie tylko wpływ na wygląd, ale i poważne konsekwencje dla zdrowia. Do destrukcji włókien kolagenowych może dochodzić również z powodów niezwiązanych

Skutki niedoboru kolagenu często możemy dostrzec już na pierwszy rzut oka, przeglądając się swojej skórze: traci ona w widoczny sposób elastyczność, staje się mniej sprężysta. Na jej powierzchni widoczne są pogłębione zmarszczki, przebarwienia. Procesy starzenia się skóry przybierają na tempie. Gorzej wyglądają także włosy: stają się suche i matowe. Paznokcie są słabsze i łamliwe. Brak kolagenu może także pogłębiać problemy cellulitu i rozstępów. Nie jest to jednak problem wyłącznie estetyczny. Niedobory kolagenu będą skutkowały również wolniejszym gojeniem się ran i wszelkiego rodzaju blizn, a także mogą powodować bóle kręgosłupa i sztywność stawów.

Gdzie znaleźć kolagen? Gdzie występuje?

Kolagen znajduje się w wielu pokarmach, które spożywamy każdego dnia, a przede wszystkim w produktach pochodzenia zwierzęcego: w wołowinie, wieprzowinie, rybach. Duże jego ilości zawierają różnego rodzaju skórki i kości. Chcąc stosować dietę dobrą na stawy, możesz ugotować wywar z kości wołowych lub z łapek kurzych - białko kolagenowe w tej formie jest łatwo przyswajalne. Wiele osób jednak nie przepada za podobnymi posiłkami lub też z różnych powodów nie może ich spożywać. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie suplementacja. Zalecana jest ona przede wszystkim sportowcom, jak również osobom z chorobami stawów i kości. Kolagen rybi mogą jednak przyjmować także osoby, które po prostu chcą zadbać o kondycję swojej skóry.