Kartony fasonowe – sposób na wygodne wysyłki i oszczędności

Czym charakteryzują się kartony wysyłkowe fasonowe, jakie mają zastosowania i dlaczego warto ich używać w swoim sklepie internetowym? O tym poniżej.

Kartony fasonowe – charakterystyka

Karton fasonowy, czyli wykrojnikowy to opakowanie tekturowe wykonane z wykrojnika. Ich konstrukcja jest złożona, dlatego nie mogą być produkowane w maszynach typu slotter – do ich produkcji niezbędny jest wykrojnik, czyli matryca tnąca. Dzięki niemu można uzyskać opakowanie w dowolnym kształcie i fasonie o dowolnych wymiarach z różnorodnym sposobem zamykania. Posiada zazębiające się klapy i skrzydełka, więc łatwo się składa i nie wymaga ani do złożenia, ani do zamknięcia użycia taśmy klejącej. Ma podwójne ścianki, dzięki czemu jest wytrzymałe i odporne na ewentualne uszkodzenia w transporcie. Może być wykorzystane wielokrotnie.

Składanie jest bardzo proste. Są wykonane z jednego elementu wg zaprojektowanych zagięć i otworów. Mogą posiadać okienka czy uchwyty, można też nadrukować logo firmowe lub inną treść. Jest to opakowanie mocne i bardzo estetyczne.

Najważniejsze cechy kartonów fasonowych to:

wbudowane zamknięcie – nie ma konieczności zaklejania pudełka

wykonanie z mocnej tektury (3-, 5- lub 7-warstwowej)

możliwość wielokrotnego korzystania

różne kolory (standardowe – brązowy i biały)

możliwość umieszczenia indywidualnego nadruku

barwienie jedno- lub dwustronne

możliwość rozłożenia na czas przechowywania.

Kartony fasonowe Rajapost są wykonane ze sztywnej tektury falistej, wewnętrzne klapy zapewniają ochronę i podparcie. Są odporne na wstrząsy. Są dostępne w 2 wersjach kolorystycznych – brązowe i białe. Można zamówić także kartony fasonowe płaskie. Szeroki wybór kartonów wysyłkowych fasonowych można znaleźć na stronie: https://www.rajapack.pl/kartony-pudelka-opakowania-kartonowe/kartony-pocztowe-opakowania-wysylkowe_C1140.html.

Kartony wysyłkowe fasonowe – zastosowanie

Ten rodzaj opakowań jest najczęściej wykorzystywany w transporcie towarów delikatnych i wartościowych (np. sprzętu RTV), w branży spożywczej i gastronomicznej (kartony na pizzę i opakowania na inną żywność). Używa się ich także do archiwizacji dokumentów oraz jako opakowania ozdobne (prezentowe) i reklamowe. Są idealne do artykułów w formacie A7, A6 lub A5.

Dlaczego warto pakować w kartony fasonowe?

Warto wybrać ten rodzaj opakowań z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki nim pakowanie jest proste i wygodne, ponieważ są idealnie dopasowane do wysyłanych towarów. Po drugie, ponieważ są skrojone na miarę i można je przechowywać w formie złożonej, dają możliwość oszczędności przestrzeni magazynowej. Po trzecie, dzięki nim można ograniczyć lub w ogóle zrezygnować z używania wypełniaczy do paczek. Po czwarte, kartony fasonowe można wykorzystywać wiele razy, co jest zgodne z ideą less waste. Używanie pudełek fasonowych to oszczędność pieniędzy, czasu i miejsca oraz generowanie mniejszej ilości odpadów.