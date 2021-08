Kariera i praca w branży IT, którą pokochasz

Dlaczego praca w IT jest tak atrakcyjna?

Praca w IT jest pracą stricte umysłową i wymaga wykorzystania zasobów naszej inteligencji. Wprawdzie mechanizmy i algorytmy są w stanie wyręczyć nas w wielu czynnościach, ale ten zawód wymaga wiedzy, koncentracji, pewnych cech osobowościowych. Ostatecznie praca w IT to praca na komputerze, najczęściej polega na wzbogacaniu przestrzeni internetu. Pracownicy IT są konieczni w każdej firmie, gdzie działają jakiekolwiek systemy informatyczne. Są potrzebni tym bardziej, im przedsiębiorstwo jest bardziej zinformatyzowane.

To praca bardzo atrakcyjna, którą często możemy wykonywać także zdalnie. Wśród jasnych stron zatrudnienia w tej branży wymienić należy również:

świetne wynagrodzenie dla specjalistów IT

często dość elastyczny czas pracy

wysoki element odpowiedzialności osobistej i decyzyjności

wysoki stopnień użyteczności społecznej, a więc świadomość, że nasza praca ma znaczenie

komfortowe warunki wykonywania czynności zawodowych

możliwość zostania specjalistą w każdej z dziedzin IT

wiele możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji

wykonywanie zadań ciekawych i ważnych, które naprawdę zmieniają rzeczywistość

praca może przebiegać w formie kontraktu B2B

To tylko niektóre z niewątpliwych atutów pracy w IT.

Co trzeba wiedzieć o pracy w IT?

Czy każdy może podjąć pracę w IT? Inaczej: czy każdy może zostać programistą, specjalistą od spraw zabezpieczeń informatycznych, projektantem interfejsów, testerem, grafikiem, webmasterem? Przyznajmy, jest tu pewna poprzeczka, którą nie każdy może przeskoczyć. Do wykonywania zadań IT potrzebny jest otwarty umysł, gotowość do ciągłego uczenia się, znajomość pewnych technik informatycznych oraz środowiska społecznego i kulturowego, w jakich będą działać nasze aplikacje, ludzi, do których będą docierać nasze newslettery, odbiorców stron internetowych. W pracy IT ważne jest to, aby biegle poruszać się w nowoczesnym świecie, który już na stałe stał się po części cyfrowy. Dobry pracownik IT posiada wiedzę, ale cechuje go także wyczucie, intuicja, takt, przezorność. Jeśli chcesz pracować w IT, to równie ważne będą umiejętności komunikacji, szczególnie tej sieciowej, gdyż najprawdopodobniej będziesz członkiem zespołu.

Jeżeli spełniasz te minimalne wymagania, wtedy nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zrobił karierę w IT.

Praca w IT - zjawisko przebranżowienia się

Ponieważ rynek pracy w IT jest tak otwarty i nieustannie gotowy na przyjmowanie nowych pracowników, to specjaliści IT nie mają najmniejszych problemów ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy. Każdy o tym wie, zatem wielu z nas podlega pod to, co nazywamy “przebranżowieniem się”. Księgowa, listonosz, kierowca, itd. - po odbyciu kursów i uzyskaniu certyfikatów mogą zostać pracownikami IT. Będą zarabiać więcej, pracować nad rzeczami i zagadnieniami być może ciekawszymi niż w dotychczasowej pracy. Obecnie najwięcej osób zmienia swoją branżę zawodową najchętniej właśnie na IT. Bowiem jeśli posiedliśmy już pewne umiejętności, to stajemy się skarbem na ogólnym rynku pracy, o który walczą pracodawcy.

Gdzie szukać dobrych ofert pracy w IT?

Oferty pracy IT - mindworkers.pl - tu można zacząć poszukiwania. Przekonamy się czy spełniamy wymagania. Jeśli nie, to dowiemy się jak podnieść swoje umiejętności. Jeśli tak, to od razu możemy natrafić na ofertę pracy w IT naszych marzeń. Nabór jest prowadzony nieustannie, ofert jest pod dostatkiem, a jeśli nie znajdujemy w tej chwili niczego dla siebie, to warto zostawić swoje CV - będziemy mogli liczyć na kontakt ze strony agencji, jeśli tylko pojawi się odpowiednia dla nas oferta.

Przykład wysokiego stanowiska w IT: Project Manager

Dla doświadczonych i ambitnych dobre będzie stanowisko project manager – zakres obowiązków, zarobki i kariera. Czy warto zostać kierownikiem projektu? Sprawdź jakie wymagania są stawiane przed tą funkcją. Kierowanie projektem IT wymaga także dobrego panowania nad orkiestrą naszych współpracowników, ale jeśli posiadamy tę kwalifikację, a dodatkowo poruszamy się dobrze w świecie technologii, wtedy w przypadku zatrudniania w charakterze project managera możemy liczyć na bardzo wiele.