Jakich benefitów oczekują specjaliści IT?

Firma Antal, organizator rankingu Najbardziej Pożądanych Pracodawców, sprawdziła, jakie benefity są obecnie najbardziej oczekiwane przez specjalistów IT.

Po pierwsze – pieniądze

Wysokość wynagrodzenia zawsze była kluczowym czynnikiem determinującym decyzje kandydatów poszukujących pracy w sektorze IT. Z przeprowadzonego przez Antal badania[1] wynika, że premie i bonusy plasują się na pierwszym miejscu listy najbardziej oczekiwanych benefitów – wskazuje na nie aż 67% ankietowanych. Ale prawie połowa specjalistów (49%) doceni także prezenty i bony świąteczne.

Wśród form dofinansowania wymieniane są ubezpieczenia na życie (46,50%) i emerytalne (37,20%) czy wakacje (39,50%). Prawie co trzeci ankietowany docenia również możliwość wzięcia pożyczki od pracodawcy.

Po drugie – elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej

To ważne udogodnienie aż dla 65% respondentów. Elastyczny model pracy, który jest dopasowany do potrzeb i preferencji pracownika pozwala łatwiej zachować równowagę pomiędzy środowiskiem pracy, a życiem prywatnym. Nawet po zakończeniu pandemii wielu pracowników (65,10%) chce mieć możliwość kontynuowania pracy w trybie hybrydowym.

Po trzecie – prywatna opieka medyczna

Ścianka wspinaczkowa, akwarium w biurze, ławeczki do wyciskania sztangi – to tylko kilka z niecodziennych udogodnień dla pracowników IT, które dzisiaj przeszły już do lamusa. Zamiast tego 58% badanych oczekuje poszerzenia oferty medycznej, a 46% chciałoby, by objęła ona także ich najbliższych.

– Zebraliśmy dane, które potwierdzają to, co obserwujemy od dawna – wynagrodzenie nie jest już jedynym czynnikiem, który absorbuje pracownika. Dziś oczekuje on czegoś ekstra – preferencje zmieniły się nie tyle na przestrzeni lat, co ostatnich miesięcy – uważa Aleksandra Trzcińska, Project Coordinator, Antal.

Aby pozyskać najlepszych specjalistów, firmy muszą podążać za potrzebami specjalistów, nie zapominając jednak o tym, że na ostateczną decyzję o podjęciu prac, ma wpływ wiele czynników. To nie tylko wysokość wynagrodzenia, zakres obowiązków czy benefity pozapłacowe, ale i pozycja przyszłego pracodawcy – tę najłatwiej poznać, sprawdzając rankingi.