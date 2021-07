Jaki laptop poleasingowy 2021?

Co oznacza, że laptop jest poleasingowy?

Laptop poleasingowy to nic innego jak sprzęt używany, który był do tej pory użytkowany przez firmę na podstawie umowy leasingu. Z reguły są to 2-3 letnie modele, które po zakończeniu leasingu trafiają do dalszej sprzedaży. Oczywiście są najpierw odpowiednio sprawdzane zarówno pod względem wizualnym, jak i technicznym, co odzwierciedla nadana im przez sprzedawcę klasa (np. A, A-, czy B).

Dlaczego warto kupić laptop poleasingowy?

Istnieje szereg powodów, dla których zakup laptopa poleasingowego będzie dobrym rozwiązaniem. Po pierwsze autem jest stosunek jakości do ceny, ponieważ do sprzedaży trafiają odpowiednio zweryfikowane i przetestowane modele, które można nabyć za stosunkowo niewielkie pieniądze. Co więcej, kupując laptop poleasingowy z reguły otrzymujemy również gwarancję, która obejmuje zazwyczaj okres od 12 do 36 miesięcy. W związku z tym warto dokonywać tego typu zakupów wyłącznie u sprawdzonych dostawców sprzętu poleasingowego, którzy uczciwie podchodzą do weryfikacji stanu urządzenia oraz dają na nie jak najdłuższy okres gwarancji. Przykładem może być firma Rnew, która na pierwszym miejscu stawia zadowolenie klienta.

Co jeszcze przemawia za zakupem sprzętu poleasingowego? Przede wszystkim fakt, że są to z reguły modele biznesowe posiadające znakomite parametry. Większość firm wybiera wyłącznie sprzęt z wysokiej półki, co sprawia że potem te urządzenia są odsprzedawane w atrakcyjnej cenie. Atutem może być również wzmocniona obudowa, która była życzeniem firmy, ponieważ pracownicy często przemieszczali się z laptopem. Dzięki temu kupując tego typu urządzenie mamy pewność, że sprawdzi się w każdych warunkach.

Najpopularniejsze laptopy poleasingowe 2021

Wiele osób zastanawia się jaki model wybrać, w związku z czym wpisuje w wyszukiwarce hasło: najlepsze używane laptopy 2021. Odpowiedzi są różne, ponieważ wiele zależy od tego, pod jakim kątem mają być one najlepsze. W tym miejscu natomiast znajduje się ranking laptopów 2021, który został obejmuje najchętniej kupowane modele poleasingowe.

Lenovo ThinkPad t460

Seria laptopów Lenovo ThinkPad swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim ogromnej wytrzymałości, która jest testowana w warunkach wojskowych. Urządzenia posiadają wodoodporną klawiaturę, która wyróżnia się również ergonomicznymi klawiszami oraz manipulatorem punktowym TrackPoint. Lenovo ThinkPad t460 to urządzenie klasy premium, które charakteryzuje się zarówno nowoczesnym designem, jak i znakomitymi parametrami. Za szybką pracę odpowiada doskonały procesor Intel Core i5, który w połączeniu z szybkim dyskiem SSD o pojemności 128GB oraz 8GB pamięci ram tworzy prawdziwy "kombajn" wśród laptopów. Popularność zawdzięcza również odpowiedniemu stosunkowi jakości do ceny.

Dell Precision 5510

Drugim najchętniej kupowanym laptopem poleasingowym jest Dell Precision 5510, czyli model przeznaczony do profesjonalnych rozwiązań. Dell Precison 5510 wyposażony został w posiadający 4 fizyczne rdzenie oraz 8 wątków procesor Intel® Core™ i7 szóstej generacji. Jest on taktowany jest zegarem 2,7GHz z technologią Turbo Boost, co sprawia że osiąga prędkość 3,6GHz. Procesor wspomagany jest przez 16GB pamięci RAM DDR4, co w połączeniu z szybkim dyskiem SSD o pojemności 512GB, daje naprawdę duże możliwości. Jest to z reguły najdroższe urządzenie w niniejszym zestawieniu, jednak posiada również najlepsze parametry.

Dell Latitude e7470

Podium zamyka kolejne urządzenie Dell, czyli model Latitude e7470. Jest to najtańszy model niniejszego zestawienia, który pozwala jednak wydajnie korzystać z oferowanej funkcjonalności. Odpowiada za to procesor Intel Core i5, który wspomagany jest przez 8GB pamięci RAM DDR4. Jest to zaawansowany ultrabook, który sprawdzi się zarówno w przypadku pracy, przeglądania Internetu, czy oglądania filmów.

Decydując się na zakup sprzętu poleasingowego należy zwrócić uwagę na klasę, którą sprzedawca nadał konkretnemu urządzeniu. Odpowiada ona zazwyczaj jego kondycji, co powinna odzwierciedlać również cena. W związku z tym warto dokonywać zakupów wyłącznie u sprawdzonych dostawców, jak wspomniana już firma Rnew, która odpowiednio weryfikuje stan każdego sprzedawanego laptopa.