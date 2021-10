Jak wygląda izolacja termiczna rur?

W jakim celu wykonuje się izolację termiczną rur?

Izolację termiczną rur najczęściej wykonuje się w celu ograniczenia schładzania płynących w nich ciepłych substancji. Najczęściej takie otuliny mają izolować płynąca ciepłą wodę oraz chronić ją przed zbyt szybkim i znaczącym ochłodzeniem. Stosowanie izolacji termicznej rur to nie tylko chronienie jej przed wystygnięciem, taki zabieg stosuje się również w celu zapobiegania zamarznięciu wody w rurach. Izolacja rurociągów działa także pozytywnie na same rury, które są zabezpieczone przed gromadzeniem się na ich powierzchni pary wodnej.

Izolacja rurociągów - sposoby wykonania

Wybór odpowiedniej izolacji termicznej rur zależy, od jakiej tego większej instalacji są one częścią, a także od celu, jaki chcemy osiągnąć. Dobrym izolatorem rurociągów jest pianka poliuretanowa PUR, która sprawdzi się przy rurach gazociągów czy wodociągów, jej zadaniem jest ochrona przed korozją oraz zniszczeniami mechanicznymi. Izolacja rurociągów może zostać wykonana z pianki polietylenowej PE - to świetne rozwiązanie dla wodociągów, gazociągów, rur ściekowych oraz rurociągów paliwowych czy na stacjach benzynowych. Polietylen świetnie sprawdzi się do ochrony przez korozją rur znajdujących się szczególnie pod ziemią, ponieważ nie nasiąka wodą, jest giętka oraz sprężysta, dzięki czemu świetnie dopasowuje się do kształtu rur. Izolacja rur naziemnych to kwestia, w której świetnie sprawdzi się malowanie przemysłowe rur. Takie powłoki malarskie mogą znajdować się wewnątrz w przypadku między innymi rur ochronnych, paliwowych czy wodociągów wody pitnej. Natomiast w przypadku powłok malarskich zewnętrznych sprawdzą się przy rurociągach zakładów energetycznych, kominom czy w rurociągach przemysłowych o temperaturze od -70˚C do +600˚C.

