Jak wybrać panele fotowoltaiczne do ekologicznego domu?

Wybór paneli fotowoltaicznych nie jest łatwym zadaniem. Mając znikomą wiedzę na temat specyfikacji technicznej nie warto podejmować się konfiguracji instalacji na własną rękę. Zdecydowanie najbardziej bezpiecznym wyjściem jest to, aby zaangażować do współpracy firmę, która zna rynek i na podstawie np. uśrednionego zużycia prądu, oceny stanu technicznego budynku oraz innych najważniejszych parametrów wybierze najlepsze rozwiązanie. My zaś będziemy mieli pewność, że instalacja będzie bezawaryjna i wydajna.