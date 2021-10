Jak wpisać hipotekę do księgi wieczystej?

Kto może złożyć wniosek o wpisanie hipoteki do księgi wieczystej?

Hipoteka jest swoistym zabezpieczeniem dla banku, udzielającego kredytu. Z jej powodu, nieruchomości nie można sprzedać bez rozliczenia z bankiem. Pozwala ona udzielić kredytu na dużą kwotę. Jej wpis do księgi wieczystej jest niezbędny, aby pożyczkę uzyskać.

Samego wpisu dokonuje właściwy sąd rejonowy, na terenie działania którego znajduje się dana nieruchomość. Kto jednak może złożyć wniosek? Wnioskodawcą może być właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, wierzyciel, osoba, na rzecz której ma zostać wpisana hipoteka lub uprawniony organ. Zazwyczaj więc, trzeba postarać się o wpis samodzielnie - można to zrobić osobiście lub korzystając z usług notariusza.

Jak złożyć wniosek z pomocą notariusza?

Jeśli w sprawie złożenia wniosku udamy się do notariusza, to on zajmie się formalnościami i pobraniem opłat (200 zł za rozpatrzenie wniosku o wpisanie hipoteki do księgi wieczystej i 19 zł podatku od czynności cywilnoprawnych oraz taksa notarialna). Wystarczy więc umówić się na spotkanie w kancelarii, przynieść odpowiednie dokumenty i zostawić wszystko w rękach specjalisty. Sam wniosek nie wymaga formy aktu notarialnego, jednak notariuszowi do jego sporządzenia, będzie potrzebny akt odnoszący się do sprzedaży nieruchomości.

Samodzielne złożenie wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej

Wniosek o wpis hipoteki można złożyć samodzielnie. Jest to rozwiązanie bardziej czasochłonne, ale tańsze, ponieważ unikniemy wtedy kosztu związanego z wynagrodzeniem za usługi notariusza (wysokość tzw. taksy notarialnej zależy m.in. od wartości nieruchomości).

Sam wniosek składa się na formularzu KW-WPIS. W sytuacji, gdy nieruchomość nie posiada jeszcze księgi wieczystej, należy złożyć wniosek o jej założenie i w nim poprosić o ustanowienie hipoteki.

Jak wygląda to krok po kroku? Najpierw, skompletować musimy dokumenty. Potrzebne będą: umowa kredytowa, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku (chyba że jest ono w umowie), oświadczenie o udzielonym kredycie, pełnomocnictwo reprezentantów banku, potwierdzenie wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku. Do sądu wnieść trzeba oryginały.

Następnie, należy wypełnić wniosek KW-WPIS. Można go pobrać z Internetu lub otrzymać w sądzie. Wniosek wypełnić należy w dwóch egzemplarzach. Kolejnym krokiem jest weryfikacja formalności, dopełnionych przez notariusza w związku ze sprzedażą nieruchomości. Powinien był on zgłosić przeniesienie własności nieruchomości, jeszcze w dniu podpisania przez strony aktu notarialnego. Można zrobić to online, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przed złożeniem wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 200 zł. Zrealizowanie wszystkich powyższych kroków, pozwala na złożenie wniosku - można to zrobić osobiście lub wysyłając dokumenty listem poleconym. Jeśli składamy wniosek osobiście, zobowiązani jesteśmy również do zgłoszenia czynności do urzędu skarbowego i opłacenia wspomnianego wyżej podatku w wysokości 19 zł.

Wypełniając wniosek, starajmy się robić to dokładnie, uniknąć błędów formalnych. Dzięki temu możemy skrócić czas jego rozpatrzenia. Nie ma określonych ram czasowych, w których wpis zostanie zrobiony, wszystko zależy od "kolejki" wniosku - możemy czekać nawet kilkanaście miesięcy.

Zdjęcie: pixabay.com