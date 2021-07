Jak ubrać się w góry, by było wygodnie i bezpiecznie?

Buty to jeden z najważniejszych elementów ubioru w góry

To miejsce potrafi być niebezpieczne. Łatwo tutaj o poślizgnięcie się, a w efekcie – uraz nogi. Dlatego tak ważne jest odpowiednie obuwie. Jakie buty są najlepsze w góry? Istotne jest, żeby były wysokie za kostkę, wtedy będą ją ochraniać przed skręceniem. Poza tym muszą mieć sztywną podeszwę, która zapewnia komfort podczas wędrówki po nierównym, a czasem nawet i wymagającym terenie. Wszystkie te funkcje spełniają buty trekkingowe, przez co, to właśnie one są najbardziej polecane do przemierzania górskich szlaków.

Przy wybieraniu obuwia zwróć uwagę na materiał, z jakiego są wykonane. Jeśli będziesz w nich chodził po górach wiosną lub latem, zaopatrz się w te lżejsze, zrobione z cienkiego materiału. Są one bardziej przewiewne. Natomiast do zimowych wędrówek lepiej nadadzą się te grubsze i cięższe. Gdy już wiesz, jakie buty do chodzenia po górach wybrać, możesz być bardziej spokojny o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, których zabierasz na wyprawę.

Kurtka przyda ci się nawet latem

Czy na pewno wiesz, jak ubrać się w góry, gdy świeci słońce i nic nie zapowiada deszczu? Pamiętaj, że mimo pięknej pogody, na szczycie może leżeć śnieg. Poza tym zawsze istnieje szansa, że niespodziewanie zerwie się silny wiatr albo spadnie ulewa. Dlatego warto mieć spakowanie ubrania z długim rękawem, a przede wszystkim przyda się kurtka.

Jaka kurtka w góry będzie najlepsza? Nieprzemakalna! Świetnie, jeśli przy tym chroni przed zimnem, a jednocześnie przepuszcza powietrze. Takie funkcje posiadają kurtki hardshell, dlatego to właśnie one są najlepszym wyborem. Jeśli zastanawiasz się nad zabraniem plastikowej peleryny, to wiedz, że to nie jest dobry pomysł. Nie dość, że zajmuje sporo miejsca, to nie pozwala skórze oddychać.

Plecak powinien mieścić to, co najpotrzebniejsze

Zastanawiasz się, jaki plecak będzie najodpowiedniejszy? To taki, który pomieści niezbędny ekwipunek, nie zostawiając przy tym wiele wolnego miejsca. Przede wszystkim musisz wziąć pod uwagę to, ile dni potrwa twoja wycieczka. Na te jednodniowe wystarczają nawet 10-litrowe plecaki pod warunkiem, że nie masz wiele do spakowania. Optymalna wielkość niezależnie od pory roku to 20 litrów. Na weekendowe wędrówki musisz wybrać odpowiednio większy.

Plecak w góry powinien też posiadać różne udogodnienia. Są to na przykład kieszenie. Najczęściej spotykane to te po bokach, gdzie możesz umieścić butelkę z wodą. Ale istnieją też specjalne przegrody na bukłak. Natomiast organizer w środku pomaga uporządkować najmniejsze akcesoria.

Nie zapominaj, że góry są wymagającym terenem. Wybierając się tam na wycieczkę, musisz pamiętać o odpowiednim ubiorze. Inaczej może zrobić się niebezpiecznie, a urlop skończy się kontuzją. Różnorodny asortyment przydatny dla górskiego turysty znajdziesz np. na https://www.empik.com/sport/turystyka