Jak robić bezpieczne zakupy online i nie dać się naciąć na fałszywy sklep?

Podstawowe rzeczy, na które trzeba uważać podczas zakupów przez internet

Najważniejszą kwestią jest renoma sklepu. W internecie można znaleźć wiele portali stworzonych tylko po to, aby wyciągnąć od użytkownika jego e-mail oraz hasło. To samo tyczy się sklepów online. Renoma sklepu jest ważnym aspektem, gdy chcesz mieć pewność, że produkt, który kupujesz jest oryginalny. Często sklepy z "podróbkami" dają wyjątkowo niską cenę, a ich nazwa budzi podejrzenia. W tym momencie warto sprawdzić, czy aby na pewno jest to normalny sklep. Można to zrobić poprzez wpisanie nazwy sklepu w wyszukiwarkę oraz znalezienie opinii. Jeżeli jednak na temat sklepu nie ma żadnej wzmianki w internecie, lepiej poszukajmy produktu, gdzie indziej.

Inną kwestią jest to, z jakiego połączenia korzystasz. Często słyszy się o tym, że publiczne sieci WiFi nie są zbyt bezpieczne. Logując się do miejsc, gdzie przetwarzane są wrażliwe dane, unikaj publicznych sieci Wi-Fi, które ze względu na to, że jest ono stosunkowo łatwe do monitorowania. Przez to twój login i hasło może wpaść w niepowołane ręce. Alternatywnym rozwiązaniem jest korzystanie z połączenia internetowego za pośrednictwem VPN. Jeżeli jednak korzystasz z internetu w domu, zastanów się, czy hasło twojej sieci nie jest zbyt oczywiste. Mocne hasło stanowi podstawę twojego bezpieczeństwa w sieci.

Jak płacić za zakupy internetowe?

Większość sklepów oferuje płatność za pomocą karty płatniczej, kredytowej lub po zalogowaniu się do banku. W takich sytuacjach warto sprawdzić, czy adres strony twojego banku posiada certyfikat https. Jest to mała kłódeczka koło paska adresu. Tak samo warto zwrócić uwagę, czy domena strony nie jest podejrzana. Często jedna, niezauważalna na pierwszy rzut oka zmiana, może prowadzić do oszustwa.

Inną kwestią jest to, że podczas płatności kartą bank wymaga kilku rzeczy. Chcąc zapłacić za dany produkt, musisz podać odpowiednie dane z karty, w tym numer CVV. Jest to swego rodzaju hasło do karty, bez którego nie da się wykonać płatności internetowej. Pomimo tego, wiele banków stosuje dodatkowe zabezpieczenia jak np. 3D Secure. Jego działanie polega na przesłaniu klientowi kodu w wiadomości SMS lub aplikacji bankowej. Kod ten będzie trzeba podać podczas transakcji za pomocą karty płatniczej lub kredytowej. Podanie złego kodu anuluje transakcje, co może Cię uchronić przed wykorzystaniem jej przez nieupoważnione osoby.

W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje płatność BLIK. Polega ona na podaniu 6-cyfrowego kodu, a następnie zaakceptowanie płatności w aplikacji twojego banku. Główną zaletą BLIK'a jest jego prostota oraz wygoda. Warto wspomnieć o tym, że na wprowadzenie kodu w aplikacji bankowej masz tylko 2 minuty, co może znacznie zwiększyć twoje bezpieczeństwo.

Warto jednak wiedzieć o tym, że ciągle wiele sklepów ma możliwość płatności za pobraniem. W tym przypadku możesz spokojnie zamówić towar oraz sprawdzić paczkę przed kurierem. Dzięki temu będziesz miał niemal 100% pewność, że nie zostaniesz oszukany.

Korzystanie z Chargeback

Jeżeli przypadkiem natknąłbyś się na sklep, który niekoniecznie chce respektować prawa konsumenta, możesz zastosować procedurę Chargeback. Dużym plusem tej procedury jest to, że można ją zastosować w przypadku reklamacji transakcji dokonanych kartą płatniczą lub kredytową, w internecie, bankomatach lub sklepach stacjonarnych. Przykładowymi sytuacjami, w przypadku których bank może skorzystać z Chargeback'u to np.

podwójne rozliczenie transakcji

niezrealizowanie usługi lub brak produktu, który zamówiłeś

zwróciłeś towar, lecz nie dostałeś zwrotu pieniędzy za niego

po anulowaniu zamówienia, środki zostały pobrane

Ułatwienie zakupów przez internet

Ciekawym narzędziem, które możesz zastosować podczas zakupów online jest korzystanie z usług VPN. Dzięki niemu masz możliwość ukrycia swojej tożsamości oraz lokalizacji. Dzięki temu nie dotknie cię zjawisko dyskryminacji cenowej. Dyskryminacja cenowa polega na dostosowywaniu cen produktu do lokalizacji klienta oraz jego zachowań w sieci (np. co, wyszukuje w internecie). Innym plusem VPN związanym z ukryciem lokalizacji oraz adresu IP jest twoje bezpieczeństwo. VPN szyfruje całe połączenie oraz zmienia twój adres IP, dzięki czemu unikniesz wspomnianej wcześniej dyskryminacji cenowej.

Jak widać, zakupy w internecie nie są tak straszne i niebezpieczne jak mogłoby się wydawać. Wystarczy zwracać uwagę na pewne aspekty oraz korzystać z programów typu VPN, a możesz być pewien, że twoje następne zakupy online będą w pełni udane.

