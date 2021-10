Jak i czemu warto przetłumaczyć stronę internetową?

Czy warto tłumaczyć stronę internetową?

Tłumaczenie strony internetowej może wydawać się niepotrzebnym kosztem. Warto jednak mieć na uwadze, że są powody, które sprawiają, że przetłumaczona witryna jest dużo lepszą opcją niż tylko jej polska wersja językowa.

Przede wszystkim, dzięki tłumaczeniu jesteśmy w stanie poszerzyć grono odbiorców strony. Nawet jeżeli oferujemy usługi lub produkty na polski rynek, dobrze jest zadbać o tłumaczenie dostępne dla osób obcojęzycznych, mieszkających na terytorium naszego kraju. Co więcej, dzięki kilku wersjom językowym, witryna będzie wyglądać bardziej profesjonalnie. Wrażenie międzynarodowego zasięgu doda nam wiarygodności. Tłumaczenie całych stron WWW jest też inwestycją w przyszłość naszej firmy. Naturalną koleją rzeczy jest rozwój przedsiębiorstwa. Kiedy będziemy chcieli wejść na międzynarodowe rynki, przetłumaczona już strona bardzo nam się przyda.

Jak przetłumaczyć stronę internetową

Przede wszystkim, warto postawić na najwyższą jakość. Jeśli nasza strona będzie przetłumaczona byle jak, tak zwane user's experience wypadnie słabo. Treści powinno się dobrze czytać, stąd też wynika konieczność tłumaczenia w kontekście, a nie słowo w słowo. Wiele osób powie, że z tłumaczeniami coraz lepiej radzą sobie translatory internetowe. To prawda, potrafią one zgrabnie przełożyć tekst z jednego języka na inny, natomiast tego rodzaju tłumaczeniom często brak błyskotliwości, językowych gier, sprawnego użycia środków literackich charakterystycznych dla danego języka, kultury. Często też zdarza się, iż internetowe automatyczne programy do tłumaczenia popełniają błędy, używając na przykład zbyt dosłownej konstrukcji gramatycznej przez co sprawiają że tekst nie jest przejrzysty. Co więcej, jeśli nie znamy danego języka obcego, nie będziemy w stanie tych błędów wyłapać, co może skutkować zamieszczeniem na naszej witrynie tekstu niskiej jakości.

Z tego też powodu znakomitym rozwiązaniem jest zaangażowanie profesjonalnego tłumacza, firmy, która zajmie się dla nas obcojęzyczną wersją strony i sprawi, że będzie ona naprawdę unikalna.

Internetowy tłumacz profesjonalny

Warto tłumaczenie stron internetowych powierzyć firmom współpracującym z doświadczonymi profesjonalistami. Tłumacząc stronę, uwzględnią oni nie tylko specyfikę danego języka, ale też charakterystykę branży, w której działa nasza firma. Na stronie jak turbotlumaczenia.pl znajdziemy na przykład usługi tłumaczy online, dzięki którym wyrażenie "tłumacz internetowy" przestaje kojarzyć się z automatycznie działającym translatorem. Intuicyjna strona pozwala w łatwy i szybki sposób zamówić tłumaczenie z praktycznie każdego języka na świecie. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne, ponieważ pozwala zlecić usługę bez wychodzenia z domu. Możemy zająć się rozwojem swojego biznesu, a w tym czasie, profesjonalny tłumacz zajmie się naszą stroną internetową.

Jak bardzo przydaje się taki specjalista można się łatwo przekonać, zerkając na strony, których tłumaczenie wymaga nie tylko umiejętności językowych, lecz także wiedzy o danym zawodzie, dziedzinie nauki. Portale medyczne, prawne, finansowe posługują się specjalistycznym słownictwem, nieznanym większości z nas – nawet jeśli mówimy biegle w danym języku obcym. W przypadku tego rodzaju stron, szczególnie rażące są błędy w tłumaczeniu. Często źle użyte słowo zmieni cały kontekst i wydźwięk danej treści, wprowadzając odbiorcę w błąd. Warto mieć na uwadze, że naszą markę i renomę budujemy również dzięki wiarygodnemu contentowi w mediach, w których operujemy. Dobre tłumaczenie pomoże nam zjednać nowych klientów i związać bardziej z nami tych, którzy już z nami współpracują.