Jak doprać białe tenisówki?

Białe tenisówki – modne każdego lata

W białych tenisówkach chętnie chodzą zarówno nastolatki, jak i dojrzałe kobiety. Te buty nie dość, że są bardzo wygodne, to jeszcze wspaniale podkreślają nawet delikatną opaleniznę i idealnie pasują do letnich sukienek oraz jeansów. Doskonale prezentują się także w duecie z szortami lub ze sportowymi spódnicami. Można byłoby jeszcze dużo napisać o stylizacjach z wykorzystaniem białych tenisówek, jednak należy zastanowić się, jak poradzić sobie z pewnym problemem, który sprawia, że niektóre kobiety nie decydują się na zakup upatrzonego modelu. Niestety białe tenisówki szybko brudzą się, w dodatku mogą żółknąć!

Jak wyprać białe tenisówki?

Tenisówki w białym kolorze pierzemy tylko wtedy, gdy są naprawdę brudne. Mniejsze zabrudzenia usuwamy inaczej, ale o tym więcej informacji znajdziesz w dalszej części artykułu. Miej na uwadze, że jeśli buty mają kolorowe wstawki, to mogą zafarbować!

Białe tenisówki pierzemy w temperaturze 30 stopni Celsjusza. To pozwala uniknąć rozklejenia podeszwy. Zanim jednak wsadzisz buty do pralki, wyjmij z nich sznurówki oraz wkładki i włóż je do woreczka na bieliznę lub do pustej poszewki, aby nie uszkodziły bębna. Sznurówki możesz szybko przeprać pod bieżącą wodą. Silne zabrudzenia warto wcześniej posypać proszkiem do prania i przetrzeć wilgotną szczoteczką.

Pralkę ustawiamy na niskie obroty wirowania albo całkiem z niego rezygnujemy. Zastanawiasz się, jakiego proszku użyć? Najlepiej sprawdzi się ten przeznaczony do białych ubrań. Nie przesadzaj z jego ilością!

Ważne jest też samo suszenie białych tenisówek. Nie susz ich na silnym słońcu, bo mogą stracić kształt.

Białe trampki możesz też wyprać w misce. Zamiast proszku lub płynu do prania, można użyć piany z szarego mydła. Zabrudzone partie butów pocieraj szczoteczką zamoczoną w takiej pianie. Szybko zauważysz, że to skuteczny sposób na usunięcie zabrudzeń!

Sprawdzone metody czyszczenia białych tenisówek

Niekiedy wystarczy przeczyścić białe trampki szczoteczką do zębów, na której znajduje się mieszanka sody oczyszczonej i płynu do mycia naczyń. Materiał butów powinien być wilgotny, jeszcze zanim zaczniesz nakładać na niego ten specyfik. Podczas pocierania tenisówek szczoteczką będą pojawiać się mydliny, które należy usuwać papierowym ręcznikiem. Zamiast płynu do naczyń możesz użyć wody utlenionej lub płynu do prania! Dobre rezultaty osiągniesz także wtedy, gdy do sody dodasz octu. Soda to idealna baza dla domowych mieszanek czyszczących białe tenisówki! Jeśli nie masz jej w domu, użyj zasypki dla niemowląt zmieszanej w równych proporcjach z wodą. Pastę wystarczy wmasować w materiał i poczekać aż zaschnie i sama się skruszy.

Pamiętaj też o profesjonalnych preparatach do czyszczenia i pielęgnacji białego obuwia!

Zabrudzone tenisówki w białym kolorze można szybko i skutecznie doprowadzić do pożądanego stanu, więc nie ma sensu z nich rezygnować. Nie wiesz, gdzie kupić tenisówki dziewczęce lub model dla dorosłej osoby? W CCC znajdziesz wiele różnych modeli idealnie wpisujących się w najnowsze trendy. W zależności od tego, jak Ci wygodniej, zrób zakupy online lub w sklepie stacjonarnym!