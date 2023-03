Iveco Daily – co go wyróżnia?

Iveco — co to za marka?

Iveco to międzynarodowa marka produkująca pojazdy komercyjne. W jej ofercie znajdziemy szeroką gamę pojazdów ciężarowych, autobusów miejskich i turystycznych. Marka specjalizuje się również w produkcji pojazdów do zastosowań specjalnych, takich jak wojskowe, strażackie, czy też pojazdy przeznaczone do prac budowlanych.

Marka została założona w 1975 roku, poprzez połączenie kilku firm związanych z produkcją samochodów ciężarowych i autobusów. Obecnie Iveco należy do firmy Fiat, a wśród najpopularniejszych modeli marki znajdują się: Daily, Eurocargo, Stralis oraz Trakker. Marka kładzie duży nacisk na innowacje i technologie ekologiczne, co pozwala na produkcję pojazdów zgodnych z najnowszymi standardami emisji spalin.

Produkcja Iveco odbywa się obecnie w ponad 160 krajach na całym świecie, zatrudniają z około 21 000 pracowników i współpracują z ponad 4000 dealerami.

Iveco Daily – jeden z najlepszych dostawczaków

Iveco Daily uznawany jest za jednego z najlepszych modeli samochodów dostawczych. Jego największą z zalet jest szeroka gama wersji, która pozwala dopasować pojazd do indywidualnych potrzeb klienta. Dostępne są różne wymiary, napęd, silnik oraz wiele innych opcji.

Iveco Daily jest znany z bardzo dobrej jakości i trwałości, co przekłada się na wysoką niezawodność. Wnętrze kabiny jest bardzo ergonomiczne i wygodne. Iveco dodatkowo oferuje dużo miejsca na przewóz towarów. Warto również zwrócić uwagę na zaawansowane systemy bezpieczeństwa, takie jak systemy kontroli trakcji czy stabilizacji toru jazdy, które zwiększają bezpieczeństwo jazdy. Iveco Daily jest również bardzo przyjazny dla środowiska, ze względu na niską emisję spalin.

Samochody dostępne są także w różnych opcjach napędu. Marka oferuje napęd na przednią oś, tylną, a nawet i obie. Pozwala to na dopasowanie modelu pod indywidualne preferencje, a także docelowe przeznaczenie pojazdu.

Jednym z najlepszych wyborów, jeśli chodzi o dynamikę, będzie model z silnikiem 3.0. Iveco Daily wyposażone jest w 2 turbiny i oferuje aż 205 koni mocy. Dobrą dynamikę z pewnością odczuje się w dłuższy trasach, jednak nie będzie miało to dużego wpływu na spalanie. Umiejętne operowanie gazem sprawi, że zużycie paliwa utrzyma się na podobnym poziomie, co w przypadku dużo słabszych konkurencyjnych modeli.

Wygodę podczas jazdy poprawia także od niedawna dostępna opcja automatycznej skrzyni. Za dopłatą marka oferuje aż 8 biegową skrzynię ZF. Takie rozwiązanie sprawdzi się szczególnie dobrze, jeżeli dostawy, czy usługi odbywają się na terenie miasta. Wpływa to zwłaszcza na komfort pracy, ale także zużycie paliwa. Szybkość zmiany biegów w automatycznej skrzyni może przełożyć się na znaczne oszczędności.

Iveco Daily sprawdzi się zarówno w dalekie, jak i bliskie trasy. Wybór modelu najlepiej dostosować do swoich potrzeb, aby pojazd był jak najbardziej ergonomiczny. Busy charakteryzuje przede wszystkim duża elastyczność, wysoka jakość i trwałość, wygodne wnętrze kabiny oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa i niska emisja spalin. Przeanalizowanie oczekiwań i potrzeb co do pojazdu przed zakupem pozwoli na wybór idealnego modelu dostosowanego do danej pracy.

Szeroka oferta marki Iveco

Iveco skupia się na produkcji aut zarówno do przewożenia towarów, jak i transportu osób. Oprócz Iveco Daily dostępny są modele Eurocargo, czy Strails. Są one samochodami ciężarowymi, które umożliwiają przewóz dużej ilości towarów. Iveco Trakker sprawdzi się lepiej w cięższych warunkach. Zastosowanie znajdzie na budowie, jak i przy pracach inżynierskich. Iveco minibus będzie dobrym wyborem do przewozu drobniejszego asortymentu. Dostępne są również wersje ze wbudowanymi siedzeniami, dzięki temu np. Model Minibus Daily świetnie sprawdza się w branży przewoźniczej.

Oferta marki Iveco to szeroki wybór różnego rodzaju środków transportu. Każdy klient znajdzie model dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Często samochody dostępne są w Polsce od ręki, co jest niewątpliwą zaletą dla przedsiębiorców. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie firmy.

