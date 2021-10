Przez internet i media społecznościowe ludzie fizycznie i psychicznie oddalają się od siebie

"Od technologii nie uciekniemy, ale musimy patrzeć na nie przez pryzmat ważnych dla człowieka wartości” – powiedziała Natalia Hatalska.

Prezeska Infuture Institute przywołała w tym kontekście wyniki badań wskazujących, że takie wartości jak bezpieczeństwo, szacunek, wspólne dobro, tolerancja, kreatywność, wrażliwość czy odwaga są wspólne dla wszystkich ludzi niezależnie od ich poglądów.

Według niej, to do tych właśnie wartości należy się odwoływać przy tworzeniu nowych regulacji prawnych regulujących sferę technologii komunikacyjnych, jak również przy podejmowaniu decyzji biznesowych czy działań społecznych.

„Musimy zmieniać te technologie, które odbierają wolność i prywatność, które pogłębiają nierówności społeczne, których głównym celem jest generowanie zysków, a nie poprawa jakości życia, oraz te które pozbawiają empatii i uniemożliwiają budowanie głębokich intymnych relacji z innymi ludźmi” – apelowała Natalia Hatalska.

Natalia Hatalska na Kongresie Impact'21, fot. PAP/S.Leszczyński

Według niej, internet i media społecznościowe zmieniają zachowania człowieka i sposób komunikacji, wskutek czego fizycznie i psychicznie ludzie oddalają się od siebie, stają się osamotnieni oraz zaczynają siebie i innych traktować jak przedmioty.

„A to przecież łączenie się ludzi w grupy zapewniło gatunkowi ludzkiemu przetrwanie” – przypominała.

Algorytmy pogłębiają polaryzację między ludźmi i uzależniają

Natalia Hatalska podkreślała, że algorytmy wykorzystywane w komunikacji internetowej pogłębiają polaryzację oraz zamykają ludzi w bańkach własnych poglądów i przekonań. Jeżeli do ludzi tkwiących w tych bańkach docierają ze świata zewnętrznego nowe informacje lub ukazywany jest inny kontekst rzeczywistości, to ich reakcją na to jest strach i agresja.

„Lajki i mechanizmy w mediach społecznościowych miały nam pomóc w docieraniu do wartościowych treści, ale efekt jest taki, że uzależniły nas od wyrzutów dopaminy, hormonu szczęścia i przyjemności” – przestrzegała prezeska Infuture Institute.

Wskazywała, że internauci chcą mieć coraz więcej lajków, więc w efekcie przekraczają kolejne granice, publikując coraz bardziej kontrowersyjne lub prywatne treści.

Kongres Impact’21 to miejsce wymiany poglądów oraz merytorycznych dyskusji toczonych na styku biznesu, polityki, nauki i nowoczesnych technologii w kontekście „czwartej rewolucji przemysłowej”. Uczestnicy debat i spotkań będą poszukiwać rozwiązań, które mogą okazać się kluczowe w budowie potencjału rozwojowego polskiej gospodarki.