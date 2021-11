Hale i magazyny do wynajęcia w Polsce. Zobacz najlepsze oferty

Województwo mazowieckie – Mapletree Park Nadarzyn

Magazyny w okolicy Warszawy, na przykład w Nadarzynie, to ciekawa oferta dla przedsiębiorców poszukujących obiektu w województwie mazowieckim. Położone są konkretnie w powiecie pruszkowskim i są oddalone od centrum Warszawy 25 km, a 15 km od lotniska Okęcie. Niedaleko znajduje się też droga międzynarodowa E67/S8 (Wrocław-Białystok) łącząca Warszawę z aglomeracją śląską. Magazyny do wynajęcia Mapletree Park w Nadarzynie to wybór w przystępnej cenie i w dobrej lokalizacji.

Górny Śląsk – 7R Park Katowice II

7R Park Katowice II to park magazynowy, który obejmuje dwa obiekty. Są w nich magazyny d wynajęcia typu Big Box oraz City Flex. Znajduje się on przy węźle S86 i w sąsiedztwie drogi krajowej numer 79.

Polska Centralna – 7R Park Łódź East I

Łódź oraz jej okolice to jedna z najpopularniejszych i lokalizacji na rynku magazynowym. Wielu deweloperów szuka tu ziemi do budowy nowych parków logistycznych, wielu przedsiębiorców szuka obiektów dla siebie – magazyny do wynajęcia cieszą się tu dużą popularnością. 7R Park Łódź East I to nowoczesny park magazynowy obejmujący trzy budynki. Znajduje się we wschodniej części miasta, w sąsiedztwie węzła Brzeziny, przy zjeździe na autostradę A1. Całkowita powierzchnia magazynowa to 100 412 mkw.

Województwo lubelskie – Centrum Logistyczne Tokarska

Centrum Logistyczne Tokarska to obiekt magazynowo-produkcyjny o łącznej powierzchni 35.400 mkw. Część przeznaczona jest pod budowę obiektów typu build-to-suit, czyli pod potrzeby konkretnego klienta. Centrum znajduje się w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 882 oraz stacji kolejowej, a zarazem 3 km od obwodnicy i 6 km od centrum miasta.

Województwo dolnośląskie – City Logistics Wrocław North

Wrocław rozwija się bardzo dynamicznie nie tylko jako ośrodek gospodarczy. Stanowi ważny punkt na mapie logistycznej i magazynowej. Dzięki dobremu połączeniu z innymi miastami w Polsce oraz za granicą budzi zainteresowanie inwestorów. City Logistics Wrocław North to obiekt, którego całkowita powierzchnia magazynowa wynosi 42 800 mkw.

Centrum logistyczne znajduje się we wschodniej części Wrocławia, w dzielnicy Psie Pole, 9 km od centrum, 21 km od lotniska Wrocław-Strachowice, a zarazem niedaleko drogi krajowej numer 98 oraz obwodnicy Wrocławia A8. W ofercie są magazyny do wynajęcia oraz hale dostosowane do prowadzenia działalności gospodarczej i lekkiej produkcji.