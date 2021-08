Fotel masujący na prezent - dlaczego to dobry wybór?

Jeśli chcesz sprawić bliskiej osobie mistrzowski prezent, fotel masujący sprawdzi się idealnie. Pozwoli on zmniejszyć napięcie mięśni oraz zapewni relaks po ciężkim dniu. Taki fotel to masaż w domu dla wszystkich członków rodziny bez konieczności zapisywania się na zabiegi rehabilitacyjne, oprócz sytuacji, w których rehabilitacja jest wymagana z faktu zaleceń lekarskich. Zadbaj o swoje dobre samopoczucie oraz swoich bliskich, wybierając fotel z funkcją masażu. Najlepsza oferta tutaj.

Fotel masujący na prezent dla rodziców

Fotele masujące to doskonały pomysł na wyjątkowy prezent dla rodziców. Chociaż dzisiejsi seniorzy często są aktywni, wraz z wiekiem pojawiają się u nich różne dolegliwości bólowe i ograniczenia sprawności. Z tego powodu często chodzą oni na różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne, które mają poprawić sprawność organizmu i polepszyć stan zdrowia. Jednak czas oczekiwania na zabiegi fizjoterapeutyczne nie jest krótki. Dodatkowo w miesiącach zimowych, kiedy dolegliwości bólowe są nasilone, jest też sezon infekcji, więc seniorzy, którzy dużo czasu spędzają w przychodniach, są na nie bardziej narażeni. Dlatego fotel masujący jest idealnym prezentem dla rodziców.

Zamiast wychodzić z domu na ćwiczenia, rodzice będą mogli wybrać masaż w fotelu masującym. Regularne stosowanie masażu pozwoli zmniejszyć dolegliwości bólowe. Systematyczność jest tu bardzo ważna, ponieważ jedna sesja nie wystarczy, aby zapewnić długotrwały efekt. Z tego względu fotel masujący w domu jest dobrym pomysłem, ponieważ można z niego skorzystać w każdej chwili, co jest niemożliwe w przypadku zabiegów fizjoterapeutycznych.

Fotele masujące dla każdego

Fotele masujące zapewnią relaksacyjny masaż pleców całej rodzinie. Są one odpowiednie dla osób w niemal każdym wieku, które borykają się z typowymi dolegliwościami bólowymi. Prawidłowo dobrany fotel ma wtedy działanie profilaktyczne i pozwala utrzymać sprawność fizyczną i psychofizyczną. Masaż od karku aż do pośladków ułatwia relaks po ciężkim dniu i pomaga zregenerować siły. To prawdziwa ulga dla pleców każdego dnia. Osoby, które mają poważne problemy ze zdrowiem, na przykład choroby nowotworowe, problemy z układem krążenia, naczyniowym czy oddechowym, powinny wcześniej skonsultować się z lekarzem.

Fotel masujący jako prezent pod choinkę to doskonały sposób na poprawę codziennego funkcjonowania w przypadku osób, które nie mają przeciwwskazań do masażu. Fotele do użytku domowego są łatwe w obsłudze i intuicyjne, więc każdy bez problemu poradzi sobie z tym urządzeniem. Sam masaż nie powinien być zbyt intensywny, a już łagodne programy przyniosą ulgę w bólu i wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie organizmu.

Jak często korzystać z fotela masującego?

Nie ma ograniczeń dotyczących korzystania z fotela masującego w domu, jednak jak w każdym przypadku, wskazany jest umiar. Należy też pamiętać, że po zbyt długiej sesji mogą pojawić się zakwasy, tak jak po każdym intensywnym treningu. Aby zadbać o swoje samopoczucie, wystarczy wykonywać masaż na fotelu 2 razy dziennie po 15 minut. Wybierając porę dnia, trzeba kierować się swoimi preferencjami. Poranny masaż może pomóc się wybudzić i nabrać energii do działania. W ciągu dnia można zregenerować ciało i podnieść efektywność, a wieczorny masaż to idealny sposób na odprężenie po ciężkim dniu.