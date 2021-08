FMWhasapp - nieoficjalna modyfikacja komunikatora WhatsApp zawiera trojana

WhatsApp jest jednym z najpopularniejszych komunikatorów internetowych, jednak nie wszyscy są zadowoleni z dostępnych w nim funkcji. Dlatego w pogoni za najbardziej optymalną wersją użytkownicy decydują się czasami na zainstalowanie tzw. modów, które oferują więcej opcji w porównaniu z wersją oficjalną, jak np. wybór dynamicznych szablonów czy możliwość czytania usuniętych wiadomości.

Twórcy takich modyfikacji często umieszczają w nich różne reklamy, aby czerpać zyski ze swojej pracy. Niestety znajdują się wśród nich również oszuści, którzy poprzez reklamy rozprzestrzeniają szkodliwy kod. Przykładem jest modyfikacja FMWhasapp w wersji 16.80.0, która zawiera mobilnego trojana Triada oraz bibliotekę reklam.

W niebezpiecznej wersji moda FMWhatsapp trojan Triada stanowi pośrednika. Najpierw zbiera dane dotyczące urządzenia mobilnego, a następnie, na polecenie swojego właściciela, pobiera na telefon dalsze trojany. Mogą one samodzielnie uruchamiać reklamy, zapisywać ofiarę do płatnych usług subskrypcyjnych, a nawet logować się na konto WhatsAppa, przechwytując wiadomość SMS w celu potwierdzenia logowania. Tym samym urządzenie może zostać wykorzystane do nielegalnej aktywności.

Użytkownikom trudno jest rozpoznać potencjalne zagrożenie, ponieważ modyfikacja zasadniczo robi to, co powinna - dostarcza dodatkowe funkcje. Zauważyliśmy, że cyberprzestępcy zaczęli rozprzestrzeniać szkodliwe pliki za pośrednictwem bloków reklamowych w takich aplikacjach. Dlatego zalecamy wykorzystywanie wyłącznie komunikatorów pobieranych z oficjalnych źródeł. Mogą nie mieć niektórych dodatkowych funkcji, ale z pewnością nie zainstalują na smartfonie szkodliwego oprogramowania - mówi Igor Gołowin, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Jak zabezpieczyć się przed trojanami

W celu zachowania bezpieczeństwa eksperci zalecają następujące działania: