Fakty i mity na temat witaminy C

Organizm może sam produkować witaminę C

MIT. Organizm człowieka nie jest w stanie sam wyprodukować witaminy C. Dlatego konieczne jest jej dostarczanie. Dzienne zapotrzebowanie na tą substancję wynosi 100 mg. Może jednak się ono zwiększać nawet do 1000 mg (zwłaszcza w momencie obniżonej odporności lub choroby).

Witamina C może być dostarczana organizmowi wraz z pożywieniem. Nie brakuje produktów, które są jej cennym źródłem. Są to głównie świeże owoce (m.in. cytrusy, truskawki) i warzywa (m.in. jarmuż, brokuły, kapusta, papryka). Należy dodawać je do każdego posiłku.

Można także spożywać suplementy diety, które zawierają witaminę C. W zależności od potrzeb organizmu należy wybrać preparat, który zawiera tylko tą substancję lub jeszcze inne składniki (np. kolagen lub cynk dla zachowania dobrego wyglądu skóry). Suplement z witaminą C ma postać kapsułek, proszku, tabletek lub granulatu. Dzięki temu każda osoba może wybrać taką formę, jaka najbardziej jej odpowiada.

Witamina C jest antyoksydantem

FAKT. Witamina C jest jednym z najlepszych antyoksydantów. Eliminuje ona wolne rodniki, które prowadzą do niszczenia komórek, przyspieszają procesy starzenia się oraz zwiększają ryzyko wystąpienia niektórych chorób przewlekłych.

Niedobory witaminy C nie są możliwe

MIT. Niedobory witaminy C zdarzają się, jeżeli podaż tej substancji jest mniejsza niż dzienne zapotrzebowanie. Objawy, które wskazują na braki to:

pogorszenie stanu zębów i dziąseł,

owrzodzenia w jamie ustnej,

nieprawidłowe gojenie się ran,

większa podatność na infekcje.

Może dojść także do pogorszenia się stanu skóry, ponieważ to dzięki witaminie C możliwe jest tworzenie się nowych włókien kolagenowych.

Witamina C wspiera odporność

FAKT. Witamina C wykazuje właściwości przeciwbakteryjne. Ma ona zdolność do niszczenia drobnoustrojów oraz zapobiega ich namnażaniu się. Ponadto uszczelnia naczynia krwionośne, co również ma znaczenie dla szerzenia się infekcji. Dlatego wiele osób przyjmuje ją w miesiącach jesienno-zimowych, w których wzrasta zachorowalność na infekcje dróg oddechowych.

W papryce jest więcej witaminy C niż w cytrynie

FAKT. Wiele osób kojarzy witaminę C przede wszystkim w owocami cytrusowymi. Okazuje się jednak, że są produkty, które zawierają jej jeszcze więcej. Jest to przede wszystkim papryka. Zjadając jedną żółtą paprykę, dostarczamy organizmowi tyle samo witaminy C, co 16 cytryn. Warto o tym pamiętać podczas komponowania swojego jadłospisu.

Lewoskrętna witamina C nie istnieje

FAKT. O lewoskrętnej witaminie C było głośno przez pewien czas. Okazuje się jednak, że substancja ta jest zbudowana w taki sposób, że jej cząsteczka skręca tylko w prawą stronę. W lewą stronę skręca natomiast kwas D-askorbinowy. Nie jest on jednak związany z witaminą C i nie ma takich samych właściwości.