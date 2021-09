Etui na telefon? Te modele sprawdzają się najlepiej!

Etui Rug Carbon, czyli eleganckie rozwiązanie do zadań specjalnych

Jeśli poszukujesz etui Xiaomi Redmi Note 10 jednym z dostępnych na rynku rozwiązań jest wykonane z wysokiej jakości materiału Soft TPU etui Rug Carbon. W tym przypadku na uwagę zasługują przede wszystkim materiał i konstrukcja. Po pierwsze, mamy do czynienia z TPU, czyli termoplastycznym poliuretanem, który charakteryzuje się dobrą wytrzymałością i wysoką odpornością na ścieranie. TPU nie zaszkodzą zmienne warunki atmosferyczne, jak i kontakt z różnego typu substancjami, np. olejami. Po drugie, konstrukcja "pajęczej sieci" jaka wyróżnia etui Rug Carbon świetnie absorbuje wstrząsy, co zapewnia dodatkowa ochronę smartfona podczas gdy spadnie on na twarde podłoże.

Etui Samsung Galaxy S20 FE także może stanowić rozwiązanie typu Rug Carbon. W ofercie dobrych sklepów z akcesoriami do smartfonów znajdziesz etui w tym właśnie wariancie idealnie dopasowane do konkretnych modeli smartfonów. Rug Carbon bez kłopotu także założysz i zdejmiesz ze smartfona. Estetykę podnosi tutaj dodatkowo matowe, szczotkowane wykończenie.

Etui z klapką iMeeke Wallet

Połączenie wysokiej jakości skóry, perfekcji wykonania i lekkiej konstrukcji sprawia, że etui iMeeke Wallet prezentuje się elegancko, będąc zarazem bardzo komfortowym rozwiązaniem w użytkowaniu. Dodatkowe kieszonki w tym etui - portfelu sprawiają, że jest ono bardzo praktyczne. Poza zabezpieczeniem telefonu zyskujemy miejsce na wygodne i bezpieczne przechowywanie np. kart płatniczych. Na funkcjonalność tego modelu etui składa się także multimedialna funkcja podstawki, umożliwiająca wygodne położenie smartfona w pozycji horyzontalnej, oraz dodatkowy klips magnetyczny uniemożliwiający przypadkowe otwarcie etui.

A co z bezpieczeństwem smartfona? Tutaj poza designem, estetyką i funkcjonalnością możemy liczyć na skuteczną ochronę urządzenia przed skutkami upadku lub zarysowaniem. Wewnątrz etui znajduje się specjalna silikonowa wkładka, która pewnie trzyma telefon we właściwym miejscu, zapobiegając jego przesuwaniu się lub wyślizgnięciu.

Etui z serii Blue Hybrid to elegancka, minimalistyczna, a jednocześnie w pełni skuteczna ochrona

Cienkie, idealnie dopasowane etui o smukłych krawędziach jest eleganckim, minimalistycznym rozwiązaniem, idealnym dla wszystkich poszukujących dyskretnej, a jednak skutecznej ochrony dla swojego smartfona. Blue Hybrid wykonane jest z materiału Flexible TPU, który perfekcyjnie dopasowuje się do urządzenia i zapewnia wygodne, pewne jego chwytanie. Nie ma mowy, że smartfon wyślizgnie ci się z dłoni!

Na uwagę zasługują tutaj również wzmocnione oraz podwyższone ranty, zapewniające ochronę kamery oraz wyświetlacza.